Dagboek van Willeke: “Dit soort gedrag tolereren wij niet”, zegt mevrouw Freiburg tegen ons

Ik maak me los uit de warme omhelzing van mijn moeder. Ik voel hoe gespannen ze is. Ze is bang dat ik eenzaam zal zijn tijdens de schoolreis naar Berlijn. Eerlijk gezegd deel ik die angst, maar ik laat niets merken. Mama maakt zich al zorgen genoeg.

Ik ga voorin de bus zitten, zet mijn koptelefoon op en haal mijn laptop tevoorschijn. Ik graaf in een lang overzicht van de uitgaven die er zijn gedaan voor de verbouwing van de lerarenkamer. Het lijkt wel alsof er een bizar groot bedrag is uitgegeven aan nieuwe designlampen. Ik typ het merk van de lampenkappen in en inderdaad. Ik schrijf wat op in een documentje. Iemand gaat naast me zitten, maar ik kijk pas op als ze me op mijn arm tikt. Het is Bente, het paarsharige meisje dat vorig jaar het decor voor de musical maakte.

“Wat ben je aan het schrijven?”

“Ik ben bezig met een stuk over de uitgaven van de school. Er hangen peperdure designlampen in de lerarenkamer terwijl die in de lokalen stokoud zijn en bijna van de plafonds vallen.”

“Wat bizar! Waar schrijf je dat voor?”

Plotseling ben ik verlegen. “Het is niet voor iets echts, hoor. Gewoon mijn schoolkrantpagina op insta.”

“Dat meen je niet, ben jij SchoolpleinSchandalen? Ik volg jou sinds dat hilarische stuk over Wouters! Je pagina is echt geweldig, veel leuker dan de oude schoolkrant.”

Ik kijk haar verbaasd aan. Ik wist wel dat ik een paar volgers had verzameld, maar had nooit verwacht dat ik in het echt zo’n compliment zou krijgen. Ik klets met Bente over de ondergang van de vorige schoolkrant, en tegen het einde van de ellenlange busrit heb ik voor het eerst in lange tijd een vriendin gemaakt. Bente is ook bevriend met Lotte en we hebben een heleboel gemeen.

Als we uitgeput bij het hostel aankomen, blijk ik tot mijn grote opluchting bij haar op de kamer te zijn ingedeeld, met nog vier meiden. Als we binnenkomen, zijn zij al bedden aan het verdelen, en hun tassen zijn over de hele kamer ontploft. Bente kondigt met plechtige stem aan dat ze te maken hebben met de hoofdredacteur van SchoolpleinSchandalen, en de anderen blijken het allemaal ook te kennen.

Lize wil weten of ze tekeningen mag maken bij de posts, en Anne-Fien wil een grappig stuk schrijven over hoe je aan een hostel kunt ontsnappen om stiekem naar de kroeg te gaan. Ik ben zo blij dat ik eigenlijk mijn moeder wil bellen, maar ik blijf koel en verdeel de taken. Bente gaat aan de slag met een stukje over wat voor pyjama’s de docenten dragen. En ik heb blijkbaar een redactie onder me. We zweren dat we verder voor iedereen geheim houden wie we zijn.

Donderdag

Na twee heerlijke dagen de slappe lach tijdens de rondleidingen, hakkelend Duits oefenen tegen de bakker omdat het moet van de docent, en in onze vrije tijd aan de schoolkrant werken of slenteren langs vintagewinkels tot we zo koud zijn dat we wel warme chocolademelk (met rum!) moeten drinken, is de sfeer plotseling omgeslagen.

Gisteravond zijn we naar de kroeg geweest, en toen de meesten van ons moe waren en weer naar het hostel gingen, is Anne-Fien met een paar jongens naar een shotjesbar gegaan. Toen we vanochtend wakker werden lag ze niet in haar bed. Nu staat mevrouw Freiburg bleek en rimpelig voor ons om te vertellen dat Anne-Fien pas om vijf uur naar huis is gedragen door de jongens, en dat ze de hele lobby heeft ondergekotst.

“Waar is ze nu? Kunnen we haar zien?” vraagt Bente.

“Dat gaat niet,” zegt mevrouw Freiburg. “Ze is onderweg naar het vliegveld. Dit soort gedrag tolereren wij niet. Ik hoop dat jullie dat in je oren knopen.”

Meer lezen van Willleke? Dat kan hier!