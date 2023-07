Dagboek van Willeke: “Ga je in het wit? Iedereen weet dat je geen maagd meer bent”

Zaterdag 1 juli

Het voelt onwennig om weer een rok aan te hebben na weken in afgeragde boerderijkleren. Ik loop het restaurant in en zie mijn moeder, ze leunt met haar elleboog op tafel en kijkt uit over het terras. Ze ziet me niet, dus ik heb een moment om haar te bekijken. Ze heeft duidelijk haar best gedaan, haar haar mooi opgestoken, en ik zie dat ze een cadeautje voor me heeft meegenomen. Ze zit nerveus te wiebelen op haar stoel.

Het is zo vreemd om haar op deze manier te zien, alsof we oude bekenden zijn, alsof ik al heel lang het huis uit ben. Toen ze me woensdag kwam opzoeken bij papa heb ik haar verteld hoe kwaad ik op haar was. Nu ik haar zo kwetsbaar zie, lukt het me niet meer om boos op haar te zijn. En waarom zou ik ook nog? Zelfs Boy heeft het haar vergeven. Ik ben wel nog steeds teleurgesteld. Je moeder hoort te weten hoe het moet, het leven. Moeders mogen geen fouten maken.

Ik tik haar op haar schouder en ze schrikt op. “Wils! Wat zie je er mooi uit!”

“Papa heeft me even onder de tuinslang gezet”, grap ik. Mama lacht.

“Hier”, zegt ze, “voor je mooie rapport.”

Ik pak het cadeautje uit. Het is een prachtig kettinkje, met een blauw druppelvormig steentje eraan. “Mam, dit is een veel te mooi cadeau”, zeg ik en ik streel het blauwe steentje. “Het is maar een rapport.”

“Ik wilde je graag ook iets vertellen. Of vragen eigenlijk. Of nou ja, vertellen.”

“Wat is er? Is alles oké?” Plotseling maak ik me zorgen. Voordat mama iets kan zeggen, krijgen we het eerste gerechtje van het vaste driegangenmenu, een pittige koude tomatensoep. Mama neemt meteen een grote hap. “Mam! Zeg nou eerst!”

“Oké. Wat zou jij vinden als - ik bedoel, zou jij het goed vinden als ik zou trouwen? Met Boy?”

“Tróuwen? Nou, doe je best, daar zit hij vast niet op te wachten nu”, lach ik.

“Eigenlijk heb ik hem al gevraagd”, zegt ze. “Gisteren. Hij zei ja.”

Ik ben stomverbaasd. Ik eet zwijgend wat van de soep. Hij is lekker.

“Goeie croutons hebben ze hier”, zeg ik.

“Wils, wat vind je er nou van”, zegt mama.

Ik zucht. “Wat maakt het nou uit wat ik vind, mam? Jij doet toch gewoon precies waar je zin in hebt.”

Ze kijkt me beteuterd aan. Ik stel me een bruiloft voor, mama in een mooie jurk, alles weer goed tussen haar en Boy, Titia die niet ook in een gebroken gezin hoeft op te groeien. “Ik vind het een goed idee mam, oké? Ik moet er alleen nog even aan wennen.” Ik aai over haar arm. “Gefeliciteerd. Ga je in het wit? Iedereen weet dat je geen maagd meer bent.”

“Wils, please.”

Onze soep wordt verruild voor een pasta met aubergine.

“Weet oma het al?”

“Daar moet ik het morgen aan vertellen.” Ze maakt een gebaar alsof ze zichzelf wurgt. “Zij zal er het hare van vinden. Genoeg over mijn liefdesleven”, zegt mama. “Hoe is het met het jouwe? Zit je nog erg in je hoofd met... alles?”

Ze bedoelt Willem. Ik trek een vies gezicht. “Nee hoor, bah. Ik had vast een zeldzame hersenparasiet waarvan je op oude mannen valt. Ik denk nooit meer aan hem.” Dat is een beetje overdreven. Van de week nog las ik al mijn dagboekbladzijden over hem terug en moest ik huilen. Maar goed, zij hoeft niet alles te weten.

“Misschien wordt het tijd voor iemand van je eigen leeftijd”, zegt mama.

“Je lijkt Benny wel”, zeg ik. “Mag een mens gewoon even helemaal niet met seks bezig zijn?”

Ze lacht. “Natuurlijk”, zegt ze, “dat lijkt me heel gezond.”

“Overmorgen komen de kinderen van het zomerkamp naar de boerderij”, zeg ik, “dus ik heb het druk genoeg zonder mannengedoe.”

