Dagboek van Willeke: “Goed om te weten dat ik de enige ben die bang is voor de wereld”

Maandag 13 augustus

“Je zou denken”, zeg ik, “dat het hier een stuk drukker zou zijn. Met al die studenten.”

“Wils, het is gewoon nog vakantie. De colleges beginnen pas over twee weken”, zegt Lotte.

“Hoor jou nou, met je ‘colleges’, je bent al helemaal ingeburgerd”, mok ik.

“Lot, trek je er niks van aan, Wils is gewoon jaloers dat jij al gaat studeren en zij niet”, zegt Benny. Er valt een grote kledder pindasaus van het patatje dat Benny aan het eten is.

“Niet waar”, zeg ik, “ik ga je gewoon missen. Ik zie je natuurlijk nooit meer als je allemaal nieuwe vrienden hebt gemaakt.”

“Gelukkig zijn er nog meer achterblijvers”, zegt Wouter, en hij klopt me geruststellend op mijn schouder. “Sommigen van ons zijn zittenblijvers, sommigen van ons zijn jonkies, en sommigen zijn zo dom geweest om een baantje bij de supermarkt te nemen.”

Daar lachen we allemaal om. Wouter wilde nog niet gaan studeren, dus hij wordt vakkenvuller om voor een nieuwe computer te sparen.

“Weet je wat het erge is”, zegt hij, “ze noemen het daar dus niet eens een vakkenvuller. Ik ben een vulploegmedewerker.”

We slenteren door Utrecht, want Lotte begint hier over twee weken aan haar studie. Ze is al in de stad omdat ze vanavond moet hospiteren. Ze moet een fles drank meenemen en drie leuke feitjes over zichzelf. Het zweet breekt me uit als ik daaraan denk. Ik zou geen één leuk feitje over mezelf kunnen bedenken.

En wat als niemand in de hele stad je leuk genoeg vindt om je als huisgenoot te willen, wat dan? Moet je dan iedere dag op en neer vanuit je ouderlijk huis? Ik denk aan dat verhaal dat rondgaat, over een hele suffe jongen die zijn ouders had meegenomen naar een hospiteeravond. Daar staat dus zo ongeveer de doodstraf op, weet ik nu dankzij hem. Hij kreeg de kamer natuurlijk niet. Hoe had hij dat kunnen weten? Ik denk met medelijden en verwantschap aan hem. Ik had zo dezelfde fout kunnen maken.

Lotte is totaal niet bang voor vanavond. Ik vraag haar of ze het niet vreselijk zou vinden als al die mensen haar niet leuk genoeg vinden om mee te wonen. Ze haalt haar schouders op. “Nou, dan is het maar beter ook, toch? Waarom zou ik willen wonen met mensen die mij niet leuk vinden?”

Ik zoek steun bij Wouter, maar hij is enthousiast aan het knikken. “Ja”, zegt hij, “mijn moeder zegt altijd: je moet gewoon jezelf zijn. Dan vind je vanzelf de juiste mensen.”

“Goed om te weten dat ik de enige ben die bang is voor de wereld”, zeg ik.

Woensdag 16 augustus

Ik loop met mijn fiets naar de fietsenmaker. De band is al tijden lek, en hoe hard papa en Boy ook hun best hebben gedaan, ik heb nooit geleerd om een band te plakken. Prima, ik betaal graag iemand om het voor me te doen. Al gaat het vakantiegeld dat ik van papa heb gekregen gaat er razendsnel doorheen. Achter me wordt gefloten. Ik kijk niet om, dan moedig je ze alleen maar aan. Dan klinkt het fluiten dichterbij. Ik stop, en zie dat Vladimir van de broodjeszaak mijn kant op rent.

“Hé”, zegt hij, “je band is lek.”

“Ja, ik heb ook ogen in mijn hoofd”, zeg ik, “ik ga ermee naar de fietsenmaker.”

“En, verheug je je al?”

“Op de fietsenmaker? Niet in het bijzonder”, zeg ik.

“Nee, op de bruiloft van je moeder”, zegt hij, “met die veel jongere man.” Hij grijnst ondeugend.

“Hoe weet jij daar nou van”, zeg ik.

“Ik ben er ook bij, ik help Sjoerd”, zegt hij. “Ik zie je daar, oké? Trek iets leuks aan.”

Hij is weg voordat ik antwoord kan geven. Wat denkt hij wel?

