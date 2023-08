Dagboek van Willeke: “Het is een beetje alsof ik met twee weirdo’s getrouwd ben”

Vrijdag 25 augustus

De eerste schoolweek zit erop. De tegenzin die ik had, verdween zodra Benny van de week voor de deur bleek te staan, compleet met een grote logeertas en gekke neef Wouter. Ik heb Benny mijn kamer maar gegeven, zelf slaap ik in het grote bed van mama en Boy, en Wouter ligt beneden op de bank.

Ik heb meerdere keren gevraagd of ze niet af en toe naar huis moesten, maar ze hebben allebei makkelijke ouders die het niet zo veel kan schelen. Het was het slaapfeestje van de eeuw: Wouter bakte elke ochtend een stapel flensjes, en Benny en ik kwamen bijna elke dag te laat op school met een lauwe pannenkoek in de hand.

Het is fijn om niet in mijn eentje thuis te zitten nu mama en Boy op huwelijksreis zijn. Het is een beetje alsof ik met twee weirdo’s getrouwd ben. Benny draait keiharde muziek vanuit mijn kamer en Wouter installeert zich iedere avond voor de televisie om twee of zelfs drie oude films te kijken.

Nee, ik laat ze heus niet alles doen wat ze willen. We hebben nog geen feestje gegeven, Wouter moet van mij in de tuin blowen en de boel netjes in een asbak doen. Soms neem ik ook een paar trekjes. Voor het eerst word ik er niet kotsmisselijk van, maar prettig warm en warrig, alsof ik net wakker ben. Dan kijk ik naar Benny en Wouter in mijn tuin die langzaam herfstig wordt en ben ik dankbaar dat ik zulke lieve vrienden heb.

Toen ik dat hardop tegen ze zei, moesten ze smakelijk lachen. Wouter haalde mijn haar door de war. “Wat ben je toch sentimenteel.”

Nu zit ik op de fiets naar huis. Het voelt nog niet als weekend. De schoolweek is voorbij, maar mijn verantwoordelijkheden groeien alleen maar. Arie moest worden opgehaald bij de oppas en kijkt me nu elke keer zielig aan als ik langsloop.

Ik moet Wouter, die een soort genie is en op een rare school met weinig uren zit, de hele dag appen dat het tijd is om Arie uit te laten. Hij is bang voor honden, dus dat doet hij dan met grote tegenzin, zo ver mogelijk van Arie af, die arme hond, die mama mist en het liefst gewoon tegen iemand aan wil liggen.

Nu komt Robbert ook nog thuis. Hij is uit zijn huis gezet in Amsterdam. Hij is al zo lang weg dat ik helemaal niet meer weet hoe het is als hij thuis woont. Ik weet nog wel dat we vroeger altijd ruzie hadden.

Zaterdag 26 augustus

Rob staat voor de deur. Hij ziet magerder dan normaal, al lijkt dat bij hem vrijwel onmogelijk. Hij heeft alleen een rugzak bij zich. “Dus je bent terug”, zeg ik.

“Voor eventjes maar, hopelijk”, zegt hij.

“Je gaat elke dag vanuit hier naar je colleges reizen?”

“Ik hoef maar een paar keer per week.”

“Waar zijn je spullen?” vraag ik.

“Die mocht ik zolang in het pand van Phoebe’s vriendje stallen.”

“Is zij weer met iemand?”

“Ja, maar dat zal wel niet lang duren.”

“En jij? Met Tjalling?”

“Lang verhaal. Mag ik één seconde binnenkomen zonder ondervraagd te worden?”

Ik laat hem zijn gang gaan en drink zwijgend een glas sap in de keuken. Ik stel me voor wat mama nu allemaal denkt. Het zou me verbazen als ze überhaupt ontspant op vakantie.

“Wils!” roept Rob vanuit de woonkamer, “er ligt een puber op onze bank.”

“Wen er maar aan”, roep ik terug. “Welkom in Villa Kakelbont.”

