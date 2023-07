Dagboek van Willeke: “Hoe ga ik aan Benny uitleggen dat zijn leuke neef een ongemakkelijke sukkel is?”

Benny is terug van vakantie, en dat kan maar één ding betekenen: Project Vakantievriendje wordt met groot enthousiasme opnieuw opgepakt. Dat wil zeggen, groot enthousiasme van Benny, niet van mij. Een vakantievriendje kan alleen maar problemen opleveren.

Maar goed, iedereen vindt dat ik met iemand van mijn leeftijd moet daten, om over dat gênante gedoe met Willem heen te komen. Dus ik heb me weer eens door Benny laten overtuigen, die een ‘hele leuke neef’ uit een dorp in de buurt heeft opgetrommeld. Ik vroeg waarom Benny ons nooit eerder had voorgesteld aan deze hele leuke neef, en of hij dan daadwerkelijk heel leuk was, maar daarop had Benny geen bevredigend antwoord.

Nu sta ik op hem te wachten bij de ijssalon. Een meisje van school staat binnen ijs te scheppen. Ze kijkt op en herkent me. Geweldig, nu kan de hele school ook meteen weten dat ik aan het daten ben.

De neef komt aanfietsen en zwaait naar me. Ik zie vet haar en een T-shirt met een allesbehalve grappige tekst. Mijn laatste beetje enthousiasme verdwijnt. Hoe ga ik aan Benny uitleggen dat diens hele leuke neef een totaal ongemakkelijke sukkel is?

“Hey”, zeg ik. Ik weet niet hoe ik hem moet begroeten, dus het wordt een soort handenschudden plus halve knuffel. “Jij bent Wouter?”

“Ja”, zegt hij. “En jij bent Willeke!” Hij lacht breed, waarbij een ingewikkelde combinatie aan beugels zichtbaar wordt. Ik heb medelijden met hem en schaam me voor dat medelijden. Ik heb al tijden met helemaal niemand sjans gehad, waarom voel ik me te goed voor deze jongen?

Ik verman me, en we gaan de ijssalon in. Voor iemand met zo’n onhandig uiterlijk is hij heel open en spraakzaam. Hij maakt de meisjes van het ijs aan het lachen met grapjes over zijn vele allergieën. Ik voel me steeds meer op mijn gemak.

Buiten op een bankje vertel ik over mezelf, over de boerderij van papa, over mijn moeder die gaat trouwen, over zittenblijven, over Lotte en Rob, over alles. Hij vertelt over de tamme ratten die hij als huisdieren heeft, over zijn oudere broer die piloot wordt, over zijn voorliefde voor klassieke horrorvideospellen. We praten zo makkelijk dat ik niet merk dat we ons ijs al lang op hebben.

Dan zie ik verderop op het pleintje een stelletje. Ze staan tegen een boom geleund te zoenen alsof ze van gezicht willen ruilen. Ik kijk er een tijdje naar en besef dan dat de lange jongen met gemillimeterd haar Vladimir is, die brutale Oekraïense jongen die in de broodjeszaak werkt. Ik blijf gebiologeerd kijken. Typisch, dat een jongen zoals hij zomaar een vriendinnetje weet te vinden. Ook nog wel eentje die zo ordinair wil zoenen midden op een plein.

Als ik weer naar Wouter kijk zit hij ook het zoenende stel te bestuderen. “Ik, eh… Willeke, ik weet dat jij dat misschien ook wil, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik helemaal niet toe ben aan… iets. Ik kom net uit een rampzalige crush. Benny wilde me gewoon heel graag aan iemand koppelen. Project Vakantievriendinnetje.”

Ik moet lachen.

“Sorry”, zegt hij, en hij wordt rood. “Je bent knap, daar ligt het niet aan.”

Ik stel hem gerust en leg uit dat Benny precies hetzelfde bij mij heeft gedaan en dat ik ook nog nergens aan toe ben. Hij haalt opgelucht adem.

“Goddank”, zegt hij. “Ik kan namelijk helemaal niet zo zoenen als die gast.”

“Ik denk ook niet dat ik zo’n piercing durf als dat meisje”, zeg ik.

“Vrienden dan maar?” vraagt hij met een scheve glimlach.

“Vrienden dan maar”, zeg ik. “Jij mag het slechte nieuws aan Benny vertellen.”

