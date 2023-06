Dagboek van Willeke: “Hoe kon ik zo naïef zijn om te denken dat een oude man verliefd op mij was?”

Zondag 19 juni

Pas als ik de stoere, mannelijke bloemboeketten bij de supermarkt zie, besef ik dat het Vaderdag is. Ik loop snel terug de winkel in om een reep van papa’s lievelingschocolade te kopen. Het is een beetje een laf cadeau, maar ik weet dat ik hem al een groot plezier doe door de afgelopen weken bij hem te wonen.

Het is een makkelijk, rustig leven. Ik hoef niets meer te doen voor school, dus ik help een beetje op de boerderij, rijd met Myrthe langs kringloopwinkels, ga steeds vroeger naar bed en sta steeds eerder uit mezelf op.

Ik maak Nijn los van het haakje voor de deur van de supermarkt en ik mis plotseling Arie. Nijntje is in alle opzichten een schattigere en bravere hond, maar Arie hoort bij mij, en ik heb haar nu al tijden niet gezien. Zij en mama zitten met z’n tweeën thuis. Gelukkig hebben ze elkaar.

Eerlijk gezegd begin ik me te vervelen. Maar gelukkig komen Lotte en Benny vandaag logeren. Misschien kan ik ze eindelijk zover krijgen om met me naar die foute club in de buurt te gaan. Ik kan wel een verzetje gebruiken. Briljante cijfers, geen liefdesleven - wie ben ik?

Als ik terugkom heeft papa mijn vrienden al opgehaald bij de bushalte. We trekken snel onze zwemkleren aan en wandelen naar de sloot in de buurt. Het is een beetje een vies watertje, maar het is beter dan niets.

“Je bent gek dat je niet mee bent gegaan naar Mallorca”, zeg ik. Mijn voeten koelen af in het troebele water.

“Ik heb toch helemaal niets met dat soort feesten”, zegt Lotte. “Mensen gaan op examenreis totaal naar de klote. Vorig jaar heeft Justus uit 6D over drie mensen tegelijk heen gekotst.”

“Het was andere Justus”, zegt Benny, “uit 6C.”

“Nou, ik ga volgend jaar wel, hoor. En dan ga ik naar een foam party en laat ik zo’n hennatattoo zetten”, zeg ik nukkig.

“Wat is er in jou gevaren”, vraagt Lotte, “ben je nog steeds boos dat je bent blijven zitten?”

“Ik leef als een oud omaatje! Mijn moeder heeft een interessanter seksleven dan ik!”

Benny lacht en laat zich in het water zakken. “Die rooie met wie we haar zagen, zag er ook niet zo interessant uit.”

“Pardon”, zegt Lotte, en ik vertel haar alles over mama, over waarom ik nu hier zit en uiteindelijk toch ook over wat er is gebeurd met Willem. Zijn afwijzing doet niet meer zo’n pijn, maar nu voel ik schaamte. Hoe kon ik zo naïef zijn om te denken dat een oude man verliefd op mij was? Nu ik eraan terugdenk was hij ook eigenlijk echt oud. Met zijn kale plek.

Lotte en Benny vinden het gelukkig een fantastisch verhaal en zijn niet boos dat ik het verborgen heb gehouden.

“Weet je wat het is”, zegt Benny, “je moet gewoon weer een keer een leuke flirt met iemand hebben. Gewoon een leuk iemand, geen drama met oude mannen of zo.”

“Dat zul jij weten, geen drama”, zeg ik kattig. “Met wie ga jij nou? Ongeveer alle medewerkers van het restaurant?”

“Alleen alle afwassers!” Benny lacht breed.

“Ik ben het ermee eens”, zegt Lotte. “Je hebt al veel te lang geen leuke jongen ontmoet.”

“En jij dan? Jij bent sinds Ferdy met helemaal niemand geweest!”

“Volgens mijn moeder moet ik eerst van mezelf leren houden”, zegt Lotte, en ze legt een hand op haar hart. We lachen haar keihard uit.

“Goed, het is besloten”, zegt Benny. “Lotte blijft nog even single. Maar voor jou gaan we een vakantievriendje vinden!”

