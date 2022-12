Dagboek van Willeke: “Ik ben afgeleid door een mail van de conrector”

Als ik aankom in het cafeetje is Phoebe er al. Ze zit daadwerkelijk te lezen, ze fronst haar elegante wenkbrauwen en heeft niet door dat ik er ben.

“Lees je nou Pride and prejudice?”

“Hee, je bent er! Ja, nooit voor Engels moeten lezen? Echt een totale soap! Zo dramatisch, heerlijk.”

Ik ga zitten en een jongen met haast neemt onze bestelling op. “Dat zou ik eerst ook gaan doen”, vertel ik. “Maar de baas was een tiran. Wel jammer, nu heb ik geen rooie cent. Dat wordt een zelfgebakken sintcadeau.”

“Je moet gewoon gaan oppassen!” zegt Phoebe. “Bakken met geld, zeker als je in die sjieke wijk gaat werken achter die van jullie. Die mensen zijn allang blij dat ze een avondje weg kunnen, en als ze thuiskomen zijn ze te dronken om om wisselgeld te vragen. Ik zou het veel vaker doen als het te combineren was met de stage.”

“Ik heb best wel veel ervaring door Tiet natuurlijk”, zeg ik. Ik vind het daadwerkelijk een goed idee. Ik moet wel wat adressen zien te regelen.

Onze koffie komt. In de mijne zit koemelk in plaats van havermelk. Phoebe had helemaal geen melk besteld en heeft óók melk. Ik was van plan om gewoon beteuterd de koffie op te drinken maar Phoebe is al opgestaan met onze kopjes.

“Joehoe”, roept ze hard naar de barista. Haar lange blonde paardenstaart zwiept als ze loopt. Ik zak onderuit in mijn stoel.

“Phoebe, laat zitten”, sis ik haar toe.

“Ja, hallo meneer, zij had een koffie verkeerd met hávermelk en ik had gewoon zwarte koffie. Zouden we die alsnog kunnen krijgen?”

“Een haverlatte en een americano?” zegt hij, duidelijk onder de indruk van Phoebe.

“Ja weet ik veel, koffie verkeerd met haver en gewone koffie dus. Dankjewel!” Ze komt weer tegenover me zitten. “Wat kijk je nou moeilijk?” lacht ze.

“Ik durf dat soort dingen nooit”, zeg ik.

“Je moet in dit leven gewoon opeisen wat je wil”, zegt ze. “Niemand gaat het vanzelf aan je geven.”

Maandag 5 december

Ik moet zeggen dat ik er niet helemaal bij ben met mijn hoofd. Ik zit mentaal al bij pakjesavond, waarvoor ik natuurlijk alles weer tot het laatst heb laten liggen, al helemaal omdat Rob door zijn crisis ineens thuis is.

‘Je man zet je uit je woning

Dus hier is een beloning’

Niet helemaal in de sintsfeer. Intussen gaat de redactievergadering gewoon door. Benny wil een tweedeklasser toelaten tot de schoolkrant, voor het “onderbouwperspectief”. De rest is het er niet mee eens, omdat ons dat alleen maar een hoop nakijkwerk oplevert. Ze kijken mij aan, willen mijn mening, maar ik ben alweer afgeleid, deze keer niet door Sinterklaas. Ik heb op mijn schoolmail een e-mail binnen van de conrector.

‘Beste Willeke,

Ik ben uiteraard op de hoogte van SchoolpleinSchandalen. Van de begeleiders van de kunstreis naar Berlijn heb ik vernomen dat jij de oprichter en hoofdredacteur bent van deze online schoolkrant. Ik kan alleen maar aanmoedigen dat jullie in je vrije tijd met journalistiek bezig zijn, maar ik zie dat er berichten op jullie pagina verschijnen met flinke beschuldigingen aan het adres van de school.

Vooral het bericht van vorige week, waarin wordt geïnsinueerd dat mijn collega van de sectie LO mee zou kijken bij het omkleden van de dames, nemen wij van de schoolleiding uiterst serieus. Ik wil hierover graag met je in gesprek. Ik zal je als volwassene behandelen en jou een datum laten kiezen waarop wij elkaar spreken. Ook betrek ik je ouders hier voorlopig nog niet bij, al kan het zijn dat ik ze later toch op de hoogte moet brengen.

Met vriendelijke groet,

Conrector Albert Zeijlemaker’

Meer lezen van Willleke? Dat kan hier!