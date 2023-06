Dagboek van Willeke: “Ik besef dat ik kans heb om wraak te nemen voor alles wat ze mij heeft aangedaan”

Zaterdag 3 juni

Ik fiets als vanouds naar de broodjeszaak. Ik ben helemaal blut sinds ik mijn oppasadres niet meer heb en ben zelfs bereid om Sjoerd met zijn rotklusjes te helpen. Hij heeft zijn kelder leeggeruimd, en het afval moet gesorteerd en weggebracht worden. Ik heb teruggeappt dat ik nog niet kan rijden, maar hij gaf geen antwoord. Prima, ik zie wel of hij werk voor me heeft.

Het is nog vroeg, maar ik zie dat ik niet de eerste ben. Een lange jongen met kort opgeschoren haar is al aan het slepen met oude stoelen. Ik maak aanstalten om me voor te stellen maar hij knikt en draait zich weer om.

“Sjoerd?” Ik stap de zaak in. Sjoerd komt met een rode kop de kelder uit, een zware vuilniszak over zijn schouder.

“Kan ik nog helpen vandaag? Of heb je al iemand anders?” Ik gebaar naar de vreemde jongen die de stoelen in een aanhanger aan het laden is.

“Ja, ik dacht, jullie doen het maar samen. Jij kan niet rijden en hij kan geen Nederlands, lekker handig.”

“Wie is dat dan?”

“Maria, die hier werkt? Oekraïense? Dit is haar zoon, Vladimir. Rare vent, maar trek je er niks van aan.”

In stilte gaan Vladimir en ik aan het werk. Hij sjouwt de zware dingen, ik verdeel het afval in verschillende categorieën, zodat we het straks makkelijker hebben bij het inleveren. Af en toe geven we elkaar korte instructies in het Engels. Gezelliger dan dat wil hij het niet hebben. Prima, ik ook niet. Als hij achter het stuur van de auto zit vraag ik hem of hij met zijn Oekraïense rijbewijs ook hier mag rijden. Hij grijnst en zegt dat hij helemaal geen rijbewijs heeft. Ik rol met mijn ogen. Net wat voor Sjoerd om daar niet naar te vragen.

Als we terug zijn, sta ik even uit te rusten buiten en rent Vladimir naar binnen om het geld van Sjoerd op te halen. Ook daar doet Sjoerd nooit moeilijk over, een beetje onder de tafel betalen voor dingen. Vladimir komt naar buiten en overhandigt me een paar briefjes. Ik zie in zijn andere hand dat hij zelf het merendeel van het geld houdt.

“Excuse me”, zeg ik, “ik mag gewoon de helft, lijkt me?” Maar hij lacht en haalt zijn schouders op, stopt het geld in zijn zak. Ik storm naar binnen om verhaal te halen bij Sjoerd.

“Ja, dat klopt”, zegt Sjoerd, “Vladimir zei dat hij al het zware werk heeft gedaan. En hij heeft gereden. Het leven is niet eerlijk, prinses.”

Als ik weer buiten kom, leunt Vladimir compleet ontspannen tegen de auto. Ik word woedend van zijn arrogante kop en zijn stomme flaporen. In het Nederlands roep ik hem toe: “Je bent een lul, weet je dat? Do you know what that means, lul?” Ik stap op de fiets naar huis.

Zondag 4 juni

Als ik ’s ochtends de keuken binnenkom heeft Boy al koffie. Dankbaar schenk ik in en ga ik naast hem zitten. Hij zit peinzend voor zich uit te kijken.

“Is mama close met Eefje, de laatste tijd?” vraagt hij. “Zeg maar, weekendje weg-close?”

Ik denk na. Mama is op dit moment met Eefje weg. Of niet? Boy heeft duidelijk twijfels. Ik besef dat ik kans heb om wraak te nemen voor alles dat ze mij heeft aangedaan.

“Eefje?” Zeg ik. “Ik wist niet dat ze met haar ging. Ik dacht dat ze met die vriend van haar ging.”

“Die vriend?” vraagt Boy.

“Ja”, zeg ik, en er is geen weg meer terug. Had ze maar voorzichtiger moeten zijn. “Die ene met wie ik haar laatst achter het restaurant zag.”

