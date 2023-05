Dagboek van Willeke: “Ik heb genoeg aan een stiekeme kus, iets waardoor ik verder kan”

Maandag 8 mei

Ik weet dat het vanavond moet. Maandagen zijn perfect - Simone is tot laat weg, ze gaat elke week eten met haar vriendinnen. Willem komt dan altijd eerder thuis uit de sportschool. Als ik dan nog even treuzel, de eettafel schoonmaak en het speelgoed van Olivia opruim, kunnen we een half uurtje kletsen. Ik weet dat dit mijn enige kans is om hem de brief te geven.

Mailen gaat niet, ik kan op het internet alleen zijn werkmail vinden, en via WhatsApp wil ik het niet doen. Maar het heeft nu lang genoeg geduurd. Ik heb goed opgelet de afgelopen weken en ik weet het zeker. Hij is ook verliefd op mij. Alles wijst erop: de lange gesprekken die we met elkaar voeren, hoe hij om mijn grapjes lacht, hoe vaak hij verwijst naar de problemen in zijn huwelijk en de complimenten die hij mij geeft voor mijn oppaskunsten. Hoe hij naar mij kijkt, alsof ik allang geen kind meer ben.

Ik kijk naar de brief op mijn bureau. Twee keer opnieuw opgeschreven en toch is mijn handschrift nauwelijks leesbaar. Ik had het willen printen, maar ik zag het al voor me: de printer die op een cruciaal moment vast zou lopen, de brief die er een paar uur later toch uit zou komen, recht in de handen van mijn nietsvermoedende moeder. Nee, dan liever hanenpoten.

Ik hoop dat hij snapt wat ik bedoel te zeggen. Dat ik weet dat hij in een onmogelijke situatie zit en dat ik nog jong ben. Maar dat ik bereid ben om te wachten, als hij me een teken geeft. En dat er mogelijkheden zijn. Hij hoeft niet bij haar te blijven. Bovendien hoeft hij haar niets te vertellen, ik heb genoeg aan een stiekeme kus, iets waardoor ik verder kan. Ik weet ook wel dat we niet hand in hand over straat kunnen lopen en ik weet ook wel dat ik niet als stiefmoeder van Olivia op het schoolplein naast mijn eigen moeder kan gaan staan.

Maar ik weet dat er iets is. Ik ben niet gek.

Mijn avondeten krijg ik nauwelijks weg, ook al heeft Boy lekker gekookt. Arme Boy, Mama zit ook al met lange tanden te eten, ze schuift alles een beetje heen en weer over haar bord.

Daarna fiets ik zo snel ik kan naar het huis, voor de laatste keer op deze manier, voor de laatste keer alsof alles normaal is. De regen gutst uit de hemel, de blouse die ik zo volwassen vond staan is meteen doorweekt. Kletsnat bel ik aan. Simone doet open, onberispelijk geföhnd. Ze is aan het telefoneren en klopt me alleen even bemoedigend op mijn schouder voordat ze haar auto in verdwijnt.

De langste twee uur van mijn leven breken aan. Ik lees en herlees de brief tot de woorden niet meer op echte woorden lijken. Ik loop tien keer op en neer naar Olivia’s kamer. Haar slapende gezicht is zo vredig. Ik zie haar moeders hoge voorhoofd, de lange wimpers van haar vader. Doe ik haar iets aan?

Hij komt thuis. Ik hoor zijn sleutel in de deur, zijn sporttas in de hal. Ik omklem de brief in mijn achterzak. Ik loop hem tegemoet en verheug me op ons praatje, maar op een of andere manier mislukt het. Ik maak geen grapjes maar zwijg zenuwachtig. Hij graaft in zijn tas tot hij wat briefgeld vindt en zegt dat ik het wisselgeld volgende keer maar moet meenemen.

Nu gaat het niet meer lukken om hem de brief te laten lezen waar ik bij ben. Ik sta met het geld in mijn hand en moet weg.

Ik trek mijn jas en schoenen aan. Als de deur al open staat ren ik toch nog naar binnen en frommel de brief in zijn hand. Zonder iets te zeggen loop ik het huis uit en trek ik de deur achter me dicht.

