Dagboek van Willeke: “Ik heb zin om ruzie te maken, maar besluit het te laten”

Donderdag 31 augustus

Ik ram voor een tweede keer op de deur. Nu vind ik het niet meer kunnen, dit is nota bene mijn eigen kamer, die ik voor een tweede week op rij aan een verstekeling heb opgeofferd. Dit keer mijn broer.

Ik doe de deur langzaam open en roep dat ik binnenkom. Vanuit mijn bed klinkt alleen een bevestigende grom. Robbert ligt ondanks het prachtige weer midden op de dag onder het dekbed.

“Slaap je?” vraag ik. Ik begin te rommelen in de spullen op mijn bureau, op zoek naar het werkboek voor Nederlands. In mijn examenjaar is de sfeer plotseling erg grimmig. Docenten behandelen ons alsof we in de lente naar het front zullen worden gestuurd.

“Hé”, zeg ik tegen Rob, “lig jij nou nog steeds in bed? Ik ben al terug van school. Is Arie al naar buiten geweest? Je zei dat je de middagshift zou doen.”

“Wils”, zegt hij alsof hij met moeite het geduld kan opbrengen. “Ik heb nog één dag zonder het gezeik van mama aan mijn kop. Laat me alsjeblieft even alleen.” Zo heb ik hem niet gezien sinds hij een puber was. Ik heb zin om ruzie te maken, maar besluit het te laten.

Zaterdag 2 september

Ze zijn thuis. Na de verplichte pingpongwedstrijd van vragen van mama’s kant (over school, Robbert, Wouter, Arie), antwoorden van mijn kant (ja ik neem mijn examenjaar serieus, nee ik weet niet of Rob naar een nieuwe kamer zoekt, nee Wouter is gewoon een vriend, ja Arie leeft nog), commentaar op het huis van mama’s kant (lege ijskast, muffe theedoeken, droge planten) verweren van mijn kant (geld op, handen al vol met gasten en hond) kalmeert de boel. We besluiten dat Robbert en ik alleen deze week even mijn kamer delen, terwijl mama en Boy een oplossing bedenken. Titia jengelt en lacht beurtelings, blij om haar ouders en broer en zus weer te zien.

Mijn hoofd tolt van de reünie en het huis dat plotseling voller voelt dan ooit. Ik verlang terug naar toen het gevuld was met mijn rustige vrienden en hun rare hobby’s. Ik voel aan dat Boy en mama met Robbert willen praten over zijn woonsituatie, dus ik maak me uit de voeten.

Doelloos fiets ik door de stad en zoals gewoonlijk eindig ik bij de broodjeszaak. Sjoerd is in een goede bui en schuift me een gratis cola toe. Ik kijk even de keuken in en zwaai naar Maria, die op haar vreemde, ontwapenende manier naar me lacht: met haar ogen toegeknepen, alsof mijn begroeting een sneeuwbal in haar gezicht was.

Als het rustig is, komt Sjoerd naast me zitten. Dat doet hij anders nooit, meestal jaagt hij me weg om ruimte te maken voor klanten of maakt hij een norse opmerking over dat ik niet meer voor hem werk.

“Ben je eenzaam of zo”, grap ik.

“Ik heb een voorstel voor je. Een vast klusje, wekelijks.”

“Je weet dat ik hier niet meer wil werken. Ik was er heel slecht in”, zeg ik. En hij was een zak, maar dat zeg ik niet.

“Je moet die jongen van Maria wat Nederlands leren. Hij weigert naar een echte cursus te gaan en het gaat zo niet, veel van de telers en leveranciers met wie we samenwerken, kunnen geen Engels.”

“Absoluut niet”, zeg ik. Ik voel dat ik rood word. Ik denk terug aan het moment op de bruiloft, toen Vladimir plotseling zijn hand in mijn nek legde.

“Nou, denk er maar even over na, maar niet te lang. Je krijgt gewoon betaald.”

