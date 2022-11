Dagboek van Willeke: “Ik kan hem gewoon zoenen, want ik heb geen vriendje meer”

Zaterdag 5 november

Ik ging met tegenzin mee naar Philomena’s verjaardag; ze is niet mijn echte oma, wel die van Titia - en ik vind dat ik al genoeg familie heb. Maar nu ik er ben, knap ik eigenlijk meteen op. Het is geen suf oudemensenfeestje, er zijn nergens zweterige kaasblokjes of stoelen in een kringformatie te bekennen. Na het eten speelt een band hele goede salsamuziek en er wordt écht gedanst, niets van dat half-ironische beschaamde dansen dat ik gewend ben van schoolfeesten.

Ik krijg niet eens de tijd om verlegen te doen, ik dans met mama, met Boy en met een jongen die ik niet ken. Hij kan goed salsadansen. Als ik niet weet welke kant ik op moet, heeft hij het al bedacht en me een zachte duw in de juiste richting gegeven. Zijn handen zijn heel sterk en hij lacht vriendelijk naar me. Hij is erg leuk, ook al is hij precies het type jongen waarom de meiden en ik altijd moeten lachen - gladjes, zich heel bewust van zijn knappe uiterlijk, ijdel gekleed, behangen met sieraden. En bovendien ben ik op een familiefeest, dus echt iets uitspoken lijkt me geen goed idee.

Na een tijd met hem te hebben gedanst, heb ik het vreselijk warm. Ik til mijn haar van mijn nek en wuif mezelf koelte toe. Hij buigt voorover om koele lucht in mijn nek te blazen. Het voelt geweldig, maar ik deins terug, kijk over mijn schouder of mijn moeder kijkt. Hij vraagt of ik even naar buiten wil, en als ik zie dat mama druk in gesprek is, loop ik achter hem aan. Ik kijk op mijn telefoon. Het is bijna tijd om naar huis te gaan. Buiten zit de jongen op een stoepje en ik ga naast hem zitten. Hij steekt zijn hand uit en zegt: “Hoi, ik ben James. Sorry, ik had me nog niet voorgesteld.”

“Ik ben Willeke”, zeg ik, en zoals iedereen kijkt hij een beetje op van mijn oubollige naam. “En ik vind het veel te koud hier. Kunnen we niet iets ertussenin bedenken?”

Even later zitten we in de lobby van het gebouw. We praten een beetje over school en familie. Hij zit heel dichtbij me en ik bedenk dat ik hem gewoon kan zoenen. Ik heb geen vriendje meer en bovendien al heel lang met niemand gezoend. Toch wil ik eigenlijk niet. Heb ik hem tijdens het dansen te veel laten denken dat we gaan zoenen? Ben ik te flirterig geweest? Hij legt een hand op mijn been, lijkt dan te aarzelen, heft de hand naar mijn gezicht en strijkt een zweterige pluk haar weg.

“Vind je het... vind je het oké als we niks doen?” vraag ik met een klein stemmetje.

Meteen trekt hij zijn hand terug. “Natuurlijk, als jij niet wil doen we niks! Maar weet dat ik je een heel knap meisje vind.” Hij schuift een stukje naar links, maakt de afstand tussen ons groter, en ik ontspan. Ik kijk naar zijn gezicht: hij doet niet alsof, hij is echt niet boos. Wat een fatsoenlijke jongen, zou mijn moeder zeggen.

Maandag 7 november

We hangen met de hele redactie boven het scherm van mijn telefoon. Onze nieuwste post vangt meer likes dan elke eerdere post. Het is dan ook een sterk staaltje journalistiek. De lampen in de lokalen en in de meisjeskleedkamer van de gymzaal zijn inderdaad een gevaar, ze hadden vijf jaar geleden al vervangen moeten worden. De reacties stromen binnen, boze reacties over hoe gierig de school is. Glunderend kijk ik naar het scherm en naar mijn team van journalisten. We zijn echt iets belangrijks aan het doen.

Meer lezen van Willleke? Dat kan hier!