Dagboek van Willeke: “Ik kan niet opnieuw blijven zitten. Dit jaar ging toch beter?”

Maandag 12 juni

Mentoruur op maandagochtend - wie heeft dat bedacht? En omdat ik een tijdje bij papa logeer, moet ik vreselijk vroeg opstaan. Ik heb moeite om mijn ogen open te houden, en de verstikkende warmte helpt niet. Als ik vanmiddag thuis ben ga ik languit in het gras liggen en helemaal nergens meer over nadenken.

Meneer Suryani is met een grafstem over de schoolexamens aan het praten. Vandaag krijgen we de eindcijfers en meteen vrijdag moeten we dan onze herkansingen doen. Het zal wiskunde wel weer worden, en waarschijnlijk aardrijkskunde. Ik leg mijn hoofd op mijn tafel en probeer terug te denken aan de toetsen. Ik was niet heel gestrest, kan ik me herinneren, terwijl mijn klasgenoten het allemaal vreselijk vonden. Ik heb het natuurlijk vorig jaar ook moeten doen. Ik was meer bezig met de eindexamens van mijn oude klas, Lotte was vorige maand keihard aan het leren.

Ik probeer me te concentreren op wat meneer Suryani zegt, maar het kan me niet zo veel interesseren. Ik ben druk bezig om met mijn wang een koud stukje tafel te zoeken wanneer ik besef dat hij naast mijn tafel staat. Als ik rechtop ga zitten blijkt het lokaal al helemaal leeg.

“Is het uur al voorbij?” vraag ik verward.

“Iedereen heeft de cijfers van de schoolexamens gekregen. Ze mogen nu langs de administratie om zich voor de herkansingen in te schrijven.”

“Oh, shit”, zeg ik. “Ik bedoel, pardon.”

“Ik wilde nog even met je praten”, zegt hij. Hij pakt een stoel om naast me te komen zitten. “Ik weet dat je vorig jaar hebt moeten doubleren, mede door je cijfer voor wiskunde”, zegt hij.

Oh nee, niet weer, denk ik. Ik kan niet opnieuw blijven zitten. Dit jaar ging toch beter? Ik heb me netjes aan mijn schema gehouden, ook tijdens alle drama met Willem. Ik kan dat toch niet in één klap verziekt hebben in de examenweek?

“Daarom wilde ik je even persoonlijk feliciteren met de resultaten van je schoolexamens”, zegt hij. Hij haalt mijn lijst uit een envelop. Ik begrijp even niet wat ik zie. Ik heb een acht gehaald voor wiskunde. Ik heb een zevenenhalf gehaald voor aardrijkskunde. En de rest is nog beter.

We kijken er samen naar in bewonderende stilte. Dan staat meneer Suryani op. “Het is een mooie lijst, Willeke, ik kan zien dat je hard gewerkt hebt dit jaar. Als je zo doorgaat zijn je eindexamens volgend jaar een makkie.”

“En de herkansingen?” Dat is het eerste dat ik kan uitbrengen.

“Je zou vrijdag je aardrijkskunde nog kunnen opkrikken naar een acht, maar als ik jou was zou ik lekker van het weer gaan genieten. Je hebt het verdiend.”

In de gang staar ik weer naar mijn lijst, die vorig jaar zo rampzalig was. Mijn telefoon jeukt in mijn broekzak. Ik wil dolgraag mama bellen, maar het gaat niet, onze hele familie is ontploft. Ik weet hoe trots ze zou zijn op deze lijst. Ze zou me meenemen naar een terras, alleen wij tweeën, en ze zou bubbels voor me bestellen. Maar ik bel haar niet.

Woensdag 14 juni

Bambi, Lotte en ik zitten in een kring. Bambi heeft kristallen om ons heen gelegd die geluk zouden moeten brengen. Tussen ons in ligt Lotte’s telefoon. We houden allemaal onze ogen dicht. Lotte heeft altijd goede cijfers, dus natuurlijk gaat ze slagen, en toch knal ik van spanning bijna uit elkaar.

Het gesprek met haar mentor duurt nog geen vijf seconden. Ze springt gillend op en omhelst haar moeder. Bambi huilt, zo trots is ze. Dat ben ik volgend jaar ook, zeg ik tegen mezelf. Met mijn mama. En ik probeer het te geloven.

