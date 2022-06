Dagboek van Willeke: “Ik kijk er met open mond naar. Een vier komma drie?”

Woensdag 22 juni

Het is benauwd in het klaslokaal. Ik kijk omhoog naar de ramen, die op een piepkleine kier staan. Tot zover de ventilatiemaatregelen. Misschien krijg ik wel nú corona, dan hoef ik dit proefwerk niet te maken. Jaloers denk ik aan Melanie, die vanochtend van haar fiets is gevallen en een hersenschudding heeft. Was Jorrit naast mij niet aan het hoesten net? Nu ik eraan denk, voel ik inderdaad mijn keel dik worden. En is dat beginnende hoofdpijn?

Ik wil net mijn hand opsteken en zeggen dat ik niet lekker ben, wanneer meneer Suryani met zijn liniaal tegen het bord tikt. Ik zucht. Ik moet ook helemaal niet onder deze wiskunde-herkansing willen uitkomen, dan zit ik nog veel meer in de problemen. Dit is mijn laatste kans om mijn wiskundecijfer op te krikken. Als ik voor dit proefwerk een 8,3 haal, ben ik hoogstwaarschijnlijk over naar de volgende klas.

Meneer Suryani tikt nog een keer tegen het bord. “Dames en heren, als ik jullie was zou ik nu mijn mond houden. Jullie hebben iedere minuut nodig voor dit proefwerk. Bovendien ga ik mijn vrije weekend besteden aan het nakijken, dus een beetje respect graag.” Hij kijkt op zijn horloge en steekt een vinger in de lucht. “Jullie mogen... NU beginnen.”

Ik haal diep adem, draai de dikke stapel papier om en begin.

Maandag 27 juni

Ik heb mijn tanden vannacht zowat tot stompjes geknarst. Vandaag krijg ik alle cijfers terug van de proefwerkweek. Van de meeste proefwerken weet ik zeker dat ik ze heb gehaald. Aardrijkskunde was een makkie na al dat blokken. Nederlands ging ook goed. Ik maak me vooral zorgen om wiskunde. Van de herkansing van vorige week schoot ik nog dagen later zwetend wakker, omdat ik plotseling zeker wist dat ik vraag 7b verkeerd had. Wiskunde krijg ik pas het allerlaatste uur terug, dus ik zal de hele dag in spanning zitten.

Tijdens Nederlands zit ik nog steeds over vraag 7b te peinzen wanneer ik Lotte’s arm om me heen voel.

“Hee, pech man. Maar het was ook een lastige”, zegt ze terwijl ze over mijn schouder kijkt.

“Huh”, zeg ik afgeleid. Ik kijk op mijn tafel, waarop de docent Nederlands net mijn proefwerk heeft gelegd. Een 4,3. Ik kijk er met open mond naar. Een vier komma drie? Maar dat betekent dat dat hele wiskundecijfer niet meer uitmaakt. Ik ben definitief, honderd procent, onomkeerbaar blijven zitten.

De rest van de dag is een waas. Ik let niet op. Wat maakt het allemaal ook uit? Ik moet toch alles opnieuw doen volgend jaar. Iedereen is uitgelaten, het jaar is bijna voorbij, de zomer gaat beginnen. Het lijkt wel alsof de mensen om me heen het ene na het andere hoge cijfer binnenkrijgen. Ik heb Lotte nog steeds niet verteld dat ik er zo slecht voor sta. Zij is natuurlijk over, ze kijkt niet eens meer wat voor proefwerkcijfers ze heeft gehaald, ze zit alleen maar te wippen op haar stoel en te ginnegappen met vrienden. Ik ga het vandaag zeker niet zeggen. Ik weet zeker dat ik ga janken als ik haar moet aankijken en vertellen dat we volgend jaar niet meer samen in de klas zitten.

Als ik thuiskom, doe ik gemeen tegen mijn goed bedoelende moeder. Ik hoef nu even niet dingen in perspectief te zien. Ik wil eventjes boos en verdrietig zijn.

Maar in de avond kom ik toch bij haar op de bank zitten. Ik mag, net als wanneer ik vroeger ziek of verdrietig was, voor de televisie eten. Titia ligt in bed en Boy is aan het werk. Daar zitten we dan met z’n tweetjes, met allebei een groot bord spaghetti op schoot.

