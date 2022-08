Dagboek van Willeke: “Ik kijk hem met kleine oogjes aan. Wordt er met ons gesold?”

Donderdag 11 augustus

In de verstikkende poeplucht van Titia en het aanhoudende gekibbel over de route van mama en Boy had ik dinsdag geen tijd om met Lotte over haar breakup met Ferdy te praten. Elke keer dat we stopten, probeerden we ons af te zonderen. Even naar binnen te hollen bij het tankstation om bij te praten lukte echter niet. Iemand moest altijd in de rij voor de kassa gaan staan of op Tiet letten of iets opgraven uit een tas die helemaal onderop lag. Ik begon te vrezen dat ik mijn vriendinnetje de hele vakantie niet zou kunnen spreken, dat we aldoor onderdeel moesten zijn van het gezinsleven.

Maar toen we eindelijk ’s avonds aankwamen op de camping bleek dat meer dan mee te vallen. Terwijl mama en Titia zich installeerden in een luxe caravan, liep Boy met ons mee naar een veld vol tentjes. Er zaten overal meisjes van onze leeftijd te kletsen in het schemerdonker, er werd gevoetbald en gebadmintond, ik hoorde Frans en Duits en Nederlands door elkaar. Boy en Lotte zetten, woordeloos communicerend, razendsnel de tent op. Ik maakte een paar halfslachtige gebaren met een haring, maar wist ook dat zij tweeën een stuk handiger zijn dan ik. Binnen een kwartier nam Boy afscheid met een aai over onze bol en bleven we met z’n tweeën achter op twee klapstoeltjes voor de tent. Ik trok een zak chips open en keek glunderend uit over de camping. Dit kon nog wel eens een hele leuke vakantie worden.

Vrijdag 12 augustus

Lotte en ik zijn inmiddels een soort van eigen leven begonnen op de Franse camping. We worden wakker als de zon ons uit de tent brandt, wandelen in onze bikini’s naar mama’s caravan, waar we stokbrood en croissants en jam en kaas en fruit naar binnen werken, en gaan daarna in de zon onze brunch liggen verteren, als twee wurgslangen op een warme steen. Lotte’s breakup is nu zo uitvoerig geanalyseerd dat het voelt alsof ik er zelf bij was, en nog zijn we niet uitgepraat. Soms zijn we eventjes stil, en dan begint een van ons weer: “En wat ik nog het raarste vind...”

Vandaag is de zon zo onverbiddelijk dat we na een kwartier het zonnen al zat zijn, en Lotte trekt me overeind om te gaan zwemmen. Het is druk bij het zwembad. Aan de rand vinden we een luchtbed, en ik laat mezelf te water op het hete plastic, waarna Lotte bovenop me springt en het hele geval tot zinken brengt. Spartelend en gierend van het lachen proberen we allebei op het luchtbed te passen, maar steeds eindigt een van ons in het water. Ik maai woest met mijn armen tot ik plotseling een hand om mijn pols voel. Verbaasd draai ik me om en ruk ik mijn arm los. Er staat een jongen naast me, die wel kan staan in dit gedeelte van het zwembad, terwijl ik watertrappel. Snel hijs ik me op de kant.

“That is mine”, zegt hij, hij spreekt Engels met een Frans accent.

“Oh, sorry”, zeg ik nukkig. “Ik vind niet dat je zomaar iemands pols mag pakken.”

“Ik vind niet dat je zomaar iemands luchtbed mag pakken”, zegt hij grijnzend. Lotte zwemt ook naar de kant en schopt het bedje in zijn richting.

“Ik maak maar een grapje, hoor”, zegt hij. “Ik ga vanavond met wat vrienden een vuurtje bouwen, misschien wat muziek luisteren, spelletjes, wie weet. Misschien willen jullie ook komen?”

Lotte zegt enthousiast yes, maar ik kijk hem met kleine oogjes aan. Wordt er met ons gesold? Hij ziet eruit als een pestkop. Maar nee, zijn uitnodiging lijkt oprecht.

“Gezellig”, zegt hij, “neem drank mee.” Hij rolt op zijn buik op het luchtbed en roeit met zijn armen (gespierd, bruin - niet naar kijken) naar de andere kant van het zwembad.

Meer lezen van Willleke? Dat kan hier!