Maandag 18 juli

“Jullie zijn gek, hoor, met deze hitte”, zegt mijn vader. Zelf heeft hij zijn vreselijke afritsbroek afgeritst en zit hij met zijn voeten in een badje met water. Maar Myrthe werkt vrolijk door, al is haar hoofd rood aangelopen en gutst het zweet van haar slapen. Ik volg haar voorbeeld. We lopen naar de schuur om een kruiwagen met hout en kolen te vullen. Bij het herstellen van de resten van deze oude boerderij kwam er een paar jaar geleden een echte steenoven tevoorschijn, en deze zomer is hij eindelijk af. Vroeger werd deze oven eens per week warmgestookt en kwam het hele dorp hiernaartoe om de oven te gebruiken, vertelt Myrthe. Voor één gezin was het zonde om zo’n hele oven op gang te brengen, want het duurt een hele middag om warm te worden. Om het herstel van de oven te vieren is het vanavond pizza-avond op de zorgboerderij.

Vanochtend vroeg, toen het nog relatief koel was, hebben we deeg gemaakt van meel, gist, water en zout. Het was een klein wonder om het deeg in mijn handen tot leven te zien komen. Na elke minuut kneden zag het er weer anders uit. We hebben het in bolletjes verdeeld en te rijzen gezet in de schuur.

Nu ik vakantie heb, ben ik graag hier. Nu ik moet doubleren, zoals de mentor dat zo keurig formuleerde op mijn rapport, vind ik het moeilijk om met mijn vrienden uit de jaarlaag te chillen. Ze doen niks verkeerd, maar toch houd ik automatisch afstand. Volgend jaar gaan ze toch zonder mij verder.

Ik ben ook veel bij mijn vader, omdat de sfeer thuis raar is de laatste tijd. Eerst snapte ik niet waarom, Robbert heeft het geweldig in Amsterdam en Titia is nu een stuk makkelijker dan toen ze nog heel klein was. Je zou denken dat mama en Boy nu gelukkiger zijn dan ooit, maar er speelt iets tussen ze en niemand vertelt mij er wat over. Ik hoop niet dat er echt ellende is. Mama heeft al genoeg gedoe gehad vroeger met papa, en ik weet hoe gelukkig Boy haar maakt. Zij is een tobber en hij is vrolijk, positief, hij is goed voor haar. En ze hebben samen Tietje gemaakt, dat betekent toch iets?

Of zou hij toch met iemand anders bezig zijn? Ik weet dat mama daar vaak bang voor is, omdat zij ouder is dan hij en hij misschien ook nog geïnteresseerd is in jongere vrouwen. Niet dat hun leeftijdsverschil iets hoeft uit te maken. Mama en papa zijn even oud en dat hield hem ook niet tegen. Ik bekijk Myrthes vriendelijke, zongebruinde gezicht terwijl zij fronsend het vuur opstookt. Ik vergeet soms dat zij de zoveelste is in een reeks (problematische) relaties van mijn vader.

“Myrthe, zijn jij en papa nou een stel? Voor het echie, zeg maar?”

Ze zet haar pook tegen de muur en veegt haar voorhoofd droog, waarbij ze een zwarte roetveeg achterlaat. “Pff”, zegt ze.

“Sorry, je hoeft het er niet over te praten”, zeg ik.

“Nee hoor, laten we sowieso even pauze nemen.” We lopen naar de grote ijskast in de gemeenschappelijke ruimte en pakken er koude blikjes uit. Als we op het gras zitten zegt Myrthe:

“Joris en ik hebben allebei al veel meegemaakt, huwelijken, scheidingen. We zijn niet op zoek naar een grote liefde. Maar het is heel fijn om er voor elkaar te zijn, snap je? We hoeven niet alles samen te doen, maar we houden wel van elkaar.”

Ik snap het, denk ik. Het klinkt anders, rustiger dan hij vroeger was.

“En ik vind het zo leuk om jou af en toe hier te hebben”, zegt ze.

“Komen jouw kinderen niet langs?”, vraag ik.

“Die kon ik niet krijgen,” zegt ze, “maar dat heb ik leren accepteren.”

“Oh”, zeg ik, en ik voel me schuldig dat ik erover ben begonnen. Ik moet mijn neus even uit de grotemensenzaken halen en me concentreren op het pizzabakken.

