Dagboek van Willeke: “Ik vind het meestal gênant als mama dronken zingt of danst”

Vrijdag 5 augustus

Mama staat een beetje onzeker op haar hakken te wiebelen en kijkt met grote ogen naar de foute karaoketent. “O nee...” zegt ze zachtjes, maar ik weet dat ze precies aangeschoten genoeg is om het podium op te durven.

Mama’s vriendinnen van vroeger bestormen de deur als eerste. Er zijn maar een paar mensen in de zaal, met ons erbij is het aantal mensen verdubbeld. Het is een donker hol, maar het podium is felverlicht, en een magere man in een geruite blouse is aan de beurt. Hij staat zenuwachtig zijn bril schoon te maken. Op het scherm verschijnen de eerste zinnen van Bloed, zweet en tranen van André Hazes.

“Dat wordt wat”, zegt Dorien veel te hard in mijn oor. De man blijkt echter een geweldige stem te hebben, diep en zuiver, en de hele bar staat te springen en mee te zingen. Intussen hangen Carina en Lesley over de bar om zich in te schrijven voor het volgende nummer.

“Wils”, zegt mama, “ik durf echt niet! Kijk nou, die man kan echt zingen!”

“Mahaaam”, zeg ik, en ik sleep haar mee naar de bar. “Neem nog iets te drinken, oké? Zo’n grote zoete cocktail die je van jezelf nooit mag.”

Als we teruglopen met allebei een enorme tequila sunrise (althans, ik kreeg een sunrise zonder tequila, de barvrouw zag natuurlijk meteen dat we moeder en dochter waren) zijn Carina en Lesley aan de beurt.

Ze staan met hun ruggen tegen elkaar en moeten zo hard lachen dat ze te laat beginnen met zingen. Dancing queen van ABBA. Ze zingen vreselijk vals maar hebben de tijd van hun leven. Ik zie dat mama klapt en meedanst. Ze ziet dat iedereen mag zingen, ook mensen die er niks van bakken. Nu is het moment. Ik vraag een nummer voor haar aan.

Carina en Lesley verlaten met tegenzin het podium, en dan verschijnt mama’s naam op het scherm. Ze stribbelt nog even tegen, maar we duwen haar met de hele groep richting het podium. Wanneer ze verlegen naar de microfoon loopt, weer met die grote ogen, voel ik zo veel liefde voor haar. Ik vind het meestal vreselijk gênant als mama dronken op feestjes begint te zingen of dansen, maar nu is het anders.

Het bekende gitaarloopje klinkt door de bar en mama herkent een van haar lievelingsnummers, Jolene van Dolly Parton. Het is geen makkelijk nummer, er zit een hoge uithaal in en niemand heeft zo’n prachtige snikstem als Dolly. Ik heb mama dit nummer wel duizend keer horen zingen in de douche, ik weet dat ze het kan.

Ze begint te zacht en struikelt een beetje over de tekst. Dan zingen wij mee en durft ze steeds harder, en bij het refrein zingt ze uit volle borst in een warme, bijna zuivere stem. Ze heeft het hoe langer hoe meer naar haar zin op het podium en aan het einde van het nummer is iedereen in de karaokebar stilgevallen, want het is echt mooi.

Onder daverend applaus komt mama bij ons terug. Ze heeft rode wangen en spreekt ons net quasi-bestraffend toe omdat we haar in de val hebben gelokt, als er een kleine middelbare man in een giletje in ons midden verschijnt.

“Pardon, eh, dat was een prachtig optreden”, zegt hij tegen mama. “Wil je misschien iets met mij drinken aan de bar?”

De hele groep barst in lachen uit, en de man kijkt beteuterd om zich heen. “Is het zo grappig dat ik een drankje wil halen voor een mooie vrouw?”

“Ze gaat trouwen!” zeggen we in koor.

Dan trekt Phoebe me naar het podium, want het is onze beurt. Nu maar hopen dat het ons lukt om Britney Spears eer aan te doen.

