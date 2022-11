Dagboek van Willeke: “Ik voel me voor het eerst volledig op mijn gemak bij mijn klasgenoten”

Willeke voelt zich voor het eerst écht thuis op haar eerste Halloweenfeestje met haar klasgenoten.

Zaterdag 30 oktober

Voorzichtig voel ik met een vinger aan het glittersteentje dat ik met wimperlijm aan mijn neus heb vastgelijmd. Het voelt als een vieze wrat, maar ziet er in de spiegel echt uit als een neuspiercing. De enorme plakwimpers maken mijn oogleden zwaar, maar ik zie er geweldig uit. Eigenlijk is dat het leukste deel van een verkleedfeestje: de hele avond tutten met je vriendinnen.

Maaike mocht van haar ouders een Halloweenfeest geven en we zijn met de meiden van de schoolkrant eerder gekomen om elkaar te helpen met onze kostuums. Ik ben Amy Winehouse, en ik lijk echt op haar, met een hoge getoupeerde pruik en wallen onder mijn ogen. Op Maaike’s gezicht en armen hebben we een fijnmazig schubbenpatroon geschilderd. Zelf heeft ze van karton en goudverf een haarstukje gemaakt, glinsterende slangen lijken uit haar hoofd te krioelen. Ze is Medusa, de mythologische monstervrouw die mannen met één blik kon verstenen.

Lotte komt binnen in haar gewone kloffie en ik ben verbaasd, meestal houdt ze er zo van om zich te verkleden. Dan haalt ze uit een plastic tas een ingewikkelde constructie die ze op haar hoofd vastbindt, drie kokosnoten die dankzij ijzerdraad uit de lucht lijken te vallen, recht op haar kruin. Ze drupt wat kunstbloed op haar haargrens zodat het over haar voorhoofd naar beneden loopt en draait zich triomfantelijk naar ons toe. “Tadaaa! Ik ben iemand die sterft in een vreselijk kokosnotenongeluk.” We moeten zo hard lachen dat onze make-up dreigt uit te lopen, en we wapperen naar onze ogen om ze droog te houden.

Dan arriveert Bente in een te groot grijs herenpak. Ze heeft haar korte paarse haar in een nette scheiding gekamd, en haar gezicht met wat goedgeplaatste schaduwen mannelijker gemaakt. Ik herkende haar eerst niet, ze lijkt op een broer van zichzelf. Als ze haar rechter slaap naar me toe draait zie ik dat ze een bloederige schotwond heeft - ze is John F. Kennedy.

Als we allemaal verkleed zijn, gaan we in de woonkamer zitten. Maaike werkt ongeduldig haar ouders de deur uit, die bij vrienden gaan eten en pas laat terug zullen zijn. Haar vader probeert nog een foto te maken van onze “schattige kostuums” maar Maaike duwt de voordeur al achter hem dicht.

Dan druppelen langzaam de gasten binnen. Jongens die niet hun best hebben gedaan - te bang om bij hun vrienden af te gaan - hebben hun voetbaltenue aangetrokken of kattenoren uit een bak gegraaid bij de feestwinkel. Er zijn meisjes die alles uit de kast hebben getrokken, met haarverf en naaimachines in de weer zijn geweest, en ieder van hen wordt door ons overladen met complimenten.

Ik besef dat ik ben omringd door mijn nieuwe klasgenoten en dat ik me voor het eerst volledig op mijn gemak voel. Ik kijk naar de gezichten om me heen en probeer me te herinneren waarom ik ze tot voor kort nog zo intimiderend vond. Ik leun achterover tegen de muur en kijk hoe een groepje jongens zich over de muziek ontfermt. Bente komt naast me staan. Ik kijk naar haar zachte meisjeswangen waarvan ze met make-up een scherpe kaaklijn heeft gemaakt.

“Waarom ben je eigenlijk niet als Jackie Kennedy gegaan? Met dat roze mantelpakje?” vraag ik.

“Zie je mij al in een mantelpakje lopen”, zegt ze, en inderdaad, het zou een gek gezicht zijn.

“Nee, je bent inderdaad niet echt een meisje-meisje”, zeg ik.

“Nou... ik ben volgens mij helemaal geen meisje”, zegt ze.

Eventjes kijk ik haar verbaasd aan. Ze kijkt naar haar flesje bier, krabt een stuk van het etiket af en zoekt geen oogcontact.

“Oké”, zeg ik, “hoe werkt... ben je dan... een jongen?”

Bente schudt van nee. “Ook niet. Ik weet het nog niet zo goed, oké? Zeg ook maar niet tegen iedereen.”

“Oké”, zeg ik, “natuurlijk is dat oké.”

Meer lezen van Willleke? Dat kan hier!