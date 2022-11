Dagboek van Willeke: “Ik vrees dat ik nooit een baan ga vinden”

Woensdag 9 november

Met de fiets aan de hand loop ik naar huis, want Bente is vanochtend met de bus gekomen en mijn achterop is stuk.

Benny, bedoel ik, niet Bente. Ik kijk haar van opzij aan en besef dat het moet zijn: ik kijk hen van opzij aan. Ik vind het moeilijk om Benny met de juiste woorden te beschrijven, vooral omdat Benny’s ouders het nog niet weten, en verder ook niemand op school, alleen ik. Ineens ben ik bang dat het een slecht idee is omdat mama er misschien gek over zal doen. Niemand die wij kennen is non-binair. Robbert is homo natuurlijk en daar heeft mama nooit gek over gedaan. Zó oud is ze nou ook weer niet.

Misschien ben ik eigenlijk vooral bang dat ik het verkeerd doe. Ik vind het bijzonder dat Benny mij deze informatie heeft toevertrouwd, wat als ik per ongeluk iets stoms zeg? Ik weet niet hoe het voelt als je je geen meisje en geen jongen voelt. Ik denk dat dat betekent dat ik tevreden ben in het lichaam waarin ik ben geboren. Ik moet denken aan toen ik voor het eerst ongesteld werd. Toen zei mama: nu ben je een vrouw! Dat vond ik een afschuwelijk woord. Ik voel me helemaal geen vrouw, als je een “vrouw” bent dan ben je iemands moeder of een advocaat of zo. “Meisje” is eigenlijk ook niet goed, Titia is een meisje. En “meid” is al helemaal stom, dat klinkt als iets dat de gymleraar naar je roept.

Vroeger, vertelde oma eens, heette het “groot meisje” als je voor het eerst ongesteld werd. Misschien ben ik dat: een groot meisje.

Vrijdag 11 november

Ik pak de vragenlijst op en weeg het dikke pakket papier met mijn handen. Ik trek een vies hoofd naar Anne-Fleur uit mijn klas en ze lacht zachtjes. Ze pakt haar pakket op en doet alsof ze voorover uit haar stoel valt, zo zwaar is het. Ze wordt berispt door de decaan en buigt zich weer over haar tafel. Ze hebben weer eens iets leuks bedacht: de carrièrepadinspiratiedagen! Ik moest het vier keer lezen voordat ik begreep wat er stond. Maar het betekent dus dat we voorlopig al onze vrijdagmiddagen moeten opofferen om door middel van allerlei suffe activiteiten erachter te gaan komen wat voor werk we in de toekomst willen doen.

Zou jij jezelf omschrijven als creatief? Selecteer één antwoord.

1. Nee, ik ben helemaal niet creatief.

2. Ik ben een beetje creatief, maar minder dan anderen.

3. Ja, ik ben best creatief.

4. Ja, ik ben zeer creatief en creativiteit speelt een belangrijke rol in mijn leven.

Wat is dit voor onzin? Hoe weet je zoiets nou over jezelf? En bovendien heeft niemand ons uitgelegd wat creativiteit betekent.

Werk jij graag samen met anderen? Selecteer één antwoord.

1. Nee, ik werk het beste alleen.

2. Ik werk meestal alleen maar soms ook in groepsverband.

3. Ik werk het liefst in een team, op een drukke en gezellige plek.

Hoe moet ik dit weten? Toen ik nog bij de broodjeszaak werkte vond ik het gezellig om samen te werken met oma en de anderen. Maar ik heb een hekel aan groepsopdrachten en doe mijn huiswerk het liefst alleen. Ik schrijf eronder: weet ik niet.

Als na een tergend lang uur de bel gaat, hol ik naar buiten. Vandaag is speciaal want papa komt me ophalen met de auto. Hij moest toevallig in de buurt zijn. Ik ga zitten in de warme auto en hij trekt liefkozend aan mijn paardenstaart.

“Wat kijk je moeilijk, Willebil.”

Ik kijk naar buiten waar het al schemert en de eerste Sint-Maartenkindjes over de stoep waggelen, met hun verfrommelde lampionnen dapper omhoog.

“Ik vrees dat ik nooit een baan zal vinden”, mopper ik.

“Dan moet je maar met een rijke vent trouwen”, zegt papa, en hij draait de muziek harder tot ik wel moet meezingen.

Meer lezen van Willleke? Dat kan hier!