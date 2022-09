Dagboek van Willeke: “Ik wil met Robbert praten, maar dat kan niet waar mama bij is”

Zondag 25 september

Robbert schuift me de pastinaak toe die hij net heeft afgespoeld. Ik snij de knol in reepjes.

“Waarom heb jij toch altijd van die aanstellersgroenten?”, vraag ik. “Hebben ze niks normaals in Amsterdam?”

“Pastinaak is geen aanstellersgroente, het is een vergeten groente. Dat is juist heel ouderwets. Oma heeft dat vast ook gegeten als kind.”

Hij bukt om aan een knop op Nelson’s glanzende oven te morrelen. “En bovendien, ik dacht dat jij zo geïnteresseerd was in eten. Dan weet je toch wel wat een pastinaak is?”

“Ik weet ook wel wat een pastinaak is. Ik vind het gewoon interessantdoenerij.”

Mama zit achter ons aan de keukentafel. Ze is vrolijk en ontspannen. Het voelt goed om eens met z’n drietjes te zijn. Net als vroeger, toen papa al weg was en Boy en Tietje er nog niet waren. Wij zijn de harde kern, denk ik.

Na het eten wil mama weg, maar ik nog niet. Het is zo goed om even niet thuis te zijn en om Rob te zien, die ik vreselijk mis nu ik het zo ellendig vind op school. Ik wil er met hem over praten, maar dat kan niet waar mama bij is. Dan gaat ze zich zorgen maken en wordt het weer een heel verhaal.

Mama stribbelt flink tegen (“Maar je moet morgen... Studiedag?! Het jaar is toch pas net begonnen... en je huiswerk dan... maar morgen dan op tijd naar huis... Echt hoor... En pas jij wel een beetje op haar?”) maar ik mag bij Rob blijven. Zodra mama de deur uit is, pakt hij me bij mijn schouders.

“Wat is er aan de hand, ouwe chagrijn? Je bent helemaal niet gezellig.”

Ik zucht. Ik vertel dat ik me alleen voel op school, dat ik Lotte en de oude klas nauwelijks meer zie, dat het voelt alsof ik eeuwig in dezelfde fase van mijn leven vastzit. Dat ik al zo lang niks leuks heb gedaan. Dat ik bang ben voor het schoolreisje dat ik binnenkort heb, omdat ik daar met mijn nieuwe klasgenoten moet omgaan.

Hij hoort het aan en kijkt niet meteen heel bezorgd, zoals mama zou doen.

“Voor je het weet is het allemaal voorbij, dat gedoe op school. Het is juist goed dat school niet je hele leven is. Je kunt toch overal vrienden maken?” Hij draait zich om en loopt naar een minimalistische kapstok, uitsteeksels die uit de muur lijken te groeien. Hij pakt mijn jas en gooit hem naar me.

“Waar gaan we heen?”

“We gaan even lopen.”

Als ik de koude avondlucht inadem, voel ik me al meteen beter. Robbert beent naast me en ik moet bijna rennen om hem bij te houden. We duiken een zijstraat in, waar een gezellig terras bijna vol zit met jonge mensen met sjaals om en dekentjes op schoot.

“Wat druk voor een zondagavond!” zeg ik.

Robbert lacht. “En daarom moet jij gewoon even die school afmaken en lekker naar Amsterdam komen. Het is hier altijd druk.”

Hij bestelt bier en niemand vraagt om mijn ID. We praten en drinken zonder dat we het koud krijgen en Robbert staat op om een sigaret te bietsen, waarnaar ik in eerbiedige stilte kijk.

“Kan ik je een geheimpje vertellen”, zegt hij als hij weer zit. “Er zit een leuke jongen in mijn designvak. Een hele, hele leuke jongen.”

“Joh!” Zo enthousiast heb ik hem sinds Stelios niet gehoord.

Hij maakt een wegwuivend gebaar. “Het wordt toch niks”, zegt hij, “dat gaat nu gewoon even niet.”

“Door Nelson?” vraag ik. “Maar hij is toch niet je vriend? Niet echt?”

“Nee, niet echt. Maar wel een beetje. Hij wordt jaloers soms.” Robbert bijt op een duimnagel en kijkt me niet aan. “Maar goed, zo zijn ze. Mannen!”

Hij lacht het weg, maar ik weet dat hij niet in een goede situatie zit. Hij is afhankelijk van Nelson, die zijn baas én zijn huisbaas is. Hoe lang gaat dat nog goed?

