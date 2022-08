Maandag 8 augustus

Middenin de vakantiestress arriveert Lotte. Snel sleep ik haar naar mijn kamer, om maar niet mijn moeder in de weg te lopen. Die verandert een dag voor de vakantie altijd in een soort paniekmachine die zich zorgen maakt over dingen waar ze zich op ieder ander moment nooit zorgen over maakt. Dat er een gaslek in het huis zou zijn. Dat de tuinmeubels gestolen gaan worden. Dat er iets mis is met de bandenspanning van de auto. Dat Titia op vakantie ineens geen normaal eten meer lust en dat we dus zeshonderd potjes babyvoedsel moeten meenemen waar ze al lang te groot voor is. Dat we zodra we in Frankrijk aankomen allemaal tegelijk zonnesteek / buikloop / oorontsteking / een gebroken been hebben, waardoor het dus van essentieel belang is dat we een EHBO-doos meenemen ter grootte van een Toyota Yaris. Tussendoor roept ze alvast corrigerende dingen naar me, alsof ze daar straks op vakantie geen tijd voor heeft.

“Ga daar nou wel lekker naar buiten hè, niet de hele tijd op je telefoon zitten! En ga nou niet ruzie zitten maken met Lotte, dat is ongezellig, ik weet hoe jullie meiden soms kunnen zijn. En je moet ook met je zusje spelen, we zijn als familie op vakantie. Maar laat haar niet in het zwembad, behalve als je heel goed oplet. En denk maar niet dat je in de auto mag gaan crossen omdat je vader zegt dat dat mag. En smeer je in, anders ga je weer zo eng vervellen. Titia moet je ook insmeren, zij kan óók verbranden. Er zijn daar natuurlijk allemaal vage jongens die iets van je willen. Geen drankjes aannemen die je niet zelf hebt ingeschonken. Je weet maar nooit. Wat sta je nu te doen? Chillen?! Is je kamer op orde? Nee, dat betekent niet dat je nu ‘mag chillen’, ga nog maar een flesje muggenspul halen. Nee, we hebben niet al genoeg, misschien is er daar wel helemaal niks te krijgen met deet erin. Ga nou maar voordat de drogist ineens dicht is. Ik weet dat het twaalf uur ’s middags is, Wils, niet zo bijdehand.”

Terwijl ze deze dingen zegt, maakt ze met woeste gebaren dingen in huis schoon die anders nooit worden schoongemaakt en die het ook zeker een week zonder ons kunnen overleven.

Als ik keukendeur uit loop om (langzaam) naar de drogist te wandelen, staat Lotte dus daar, met haar sjofele weekendtas.

“Is dat alles dat je bij je hebt?” lach ik, en ik loop met haar naar mijn kamer.

“Wat heb je daar nou nodig? Alleen je badpak, tandenborstel en een paar onderbroeken, toch?”

Ze klinkt opgewekt, zoals altijd, maar ik ken haar langer dan vandaag. Achter haar brillenglazen zie ik zachtpaarse wallen. Ik besef ook ineens dat ze er veel eerder is dan we hadden afgesproken.

“Hé, is alles wel oké?” vraag ik.

“Tuurlijk”, zegt ze, “ik heb zin in vakantie, hoor.”

“Zeg nou eerlijk”, zeg ik.

Ze zucht en laat haar tas op de grond ploffen. Ze gaat op de rand van mijn bed zitten en laat zich achterover vallen.

“Ik kom net van Ferdy”, zegt ze tegen het plafond.

“Ja, je bent vroeg hier”, zeg ik, “moest hij ergens heen of zo?”

“Nee”, zegt ze, “hij heeft het uitgemaakt.”

“Dat meen je niet, waarom doet hij zoiets?” Ferdy en Lotte zijn al jaren samen! En ze waren daarvoor al beste vrienden.

“Hij vond het allemaal teveel worden. Hij kon zich niet de laatste keer herinneren dat hij zelf een gedachte had.”

“Oh, jeetje”, zeg ik dommig, en ik weet niet hoe ik haar moet troosten. Ik ga maar naast haar op bed liggen.

“Hot girl summer”, zegt ze droevig.

Daar moet ik om lachen. “Zeker weten. Hot girl summer met mama en Tiet.”

