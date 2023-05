Dagboek van Willeke: “Mijn moeder verraadt haar dochter en bedriegt haar vriend”

Zaterdag 27 mei

Op het familieweekend begin ik mijn moeder steeds dieper te haten. Kijk haar nou tutten met Titia. Kijk Titia bij ieder pijntje omhoog reiken naar haar moeder, die nu nog alleen een bron van troost is. Kijk mama met verliefde ogen Titia’s krullen aaien. Wacht maar, denk ik, je gaat het met haar ook verpesten.

Ik aai voor de vorm één van de slaperige pony’s op het terrein. Als mama in gesprek is met oma wandel ik het terrein af om even alleen met Benny en Robbert te zijn. Ik heb Benny’s grote tweedehands jas aan en in de zak vind ik een pakje sigaretten. We zijn uit het zicht van iedereen, dus waarom niet? Ik geef Benny een sigaret en steek er zelf ook eentje op. Mijn gezicht vertrekt, ik vind het nog steeds niet lekker. Maar het voelt goed om iets te doen dat helemaal van mezelf is, waar mama niks over te zeggen heeft. Robbert trekt een wenkbrauw op maar zegt niks.

Ik heb Benny en Robbert niet verteld wat er is gebeurd met Willem. Benny had alleen maar dingen gezegd, zoals: Ben je gek, die man wil jou helemaal niet, neem een hobby ofzo. En Robbert had me een klein, naïef kind gevonden.

En nu alles tot ontploffing gekomen is ben ik blij dat ik het voor me heb gehouden. Benny heeft vaak genoeg ruzie met diens familie en denkt dus dat ik last heb van Algemene Puberwoede. Maar mijn woede is een stuk specifieker. Mijn moeder is niet gewoon streng, gênant of afwezig zoals andere moeders. Mijn moeder verraadt haar dochter en bedriegt haar vriend.

Ik kijk naar Robbert, die er in zijn hippe Amsterdamse kloffie misplaatst uitziet op de boerderij, en wil alles aan hem opbiechten. Maar hij heeft met grote moeite tijd vrijgemaakt om bij het familieweekend te zijn. Ik ga hem niet vertellen wat zijn moeder allemaal uitspookt.

Zondag 28 mei

Tot het licht begon te worden hebben Robbert, Benny en ik enge films gekeken op Robberts laptop. Benny en Robbert houden van bloederige en enge films, terwijl ik daar totaal niet tegen kan. Elke keer dat er iets engs gebeurde deed ik mijn ogen dicht en ging ik hard zingen, tot Robbert een hand over mijn mond klapte en Benny mijn ogen opengesperd op de moordscène richtte. Ik moest zo hard gillen en lachen dat ik het bijna in mijn broek deed. Ik kon in het donker de wc niet vinden en rende in mijn pyjama de tuin in om daar te plassen, terwijl Rob en Benny mij joelend uit het raam aanmoedigden.

Ik kom midden op de dag mijn bed uit en ga in mijn bikini in de tuin liggen. Het is fijn dat mama, Engelien en oma zo druk zijn met de kleine kinderen. Daardoor hoef ik niet aan groepsactiviteiten mee te doen. Zo lig ik urenlang, half een boek lezend, half muziek luisterend en af en toe kletsend met Benny. Het is zo gezellig dat ik vergeet dat ik eigenlijk boos ben.

Als ik mama in de keuken bezig zie, voel ik plotseling sympathie voor haar. Ze doet stomme dingen, maar zo bedoelt ze het waarschijnlijk niet. Ik loop de keuken in om iets te drinken te pakken en wil mama aanbieden om te helpen wanneer ik haar mijn naam hoor zeggen. Ik houd mijn adem in. Ze is Engelien aan het vertellen over Willem. Mijn geheim. Niet het hare.

Ik haat haar meteen weer. Naast alles is ze ook een ordinaire roddeltante. Het verraad is compleet.

Ik zet mijn glas limonade met trillende handen onhandig neer en het valt op de grond. Mama en Engelien draaien zich om.

‘Mam! Waarom praat je over mij met Engelien! Ik haat je!’

