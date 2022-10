Dagboek van Willeke: “Net als ik de vergadering wil afronden, klopt er iemand op de deur”

Maandag 24 oktober

Agnes van het secretariaat dacht dat ze van mij af was. Niets was minder waar. Sinds ik terug ben uit Berlijn heb ik haar met vragen bestookt. Ik wilde met de schoolkrant een vergaderruimte, en toestemming om daar iedere week te vergaderen. Ik weet niet waarom, maar wat begon als een soort halve grap is nu ineens heel belangrijk voor me geworden. En ik heb er een nieuwe vriendengroep aan te danken.

Nadat Agnes er steeds langer over deed om me terug te mailen, waarschijnlijk in een poging om van me af te zijn, ben ik haar maar gaan opzoeken op haar kantoortje, met Bente op sleeptouw. Toen ik breed grijnzend mijn hoofd naar binnen stak door haar raampje, stond ze zuchtend op en wandelde langzaam naar me toe.

“Willeke”, zei ze.

“Agnes”, zei ik. “De schoolkrant heeft een kantoor nodig.”

“Jullie hebben nog nooit een nummer langs het secretariaat gestuurd ter goedkeuring”, zei ze.

“Het is ook niet de officiële schoolkrant. Het is de ónofficiele schoolkrant en we maken hem op instagram. Zoals ik heb vermeld in mijn email.”

Ze was lang stil. “Waarom zou ik jullie dan een kantoor geven.”

“Omdat het… omdat het een schoolproject is. Het is leerzaam.”

“Dan moet er een docent aan zijn verbonden”, zei Agnes triomfantelijk, “als het echt een schoolproject is.”

“Maar dat is ook zo”, zei Bente haastig, “mevrouw… Vrijmoeth van maatschappijleer heeft het ons opgegeven. Als werkstuk over journalistiek en persvrijheid en zo.”

Agnes geloofde haar zichtbaar niet, maar ze had ook duidelijk geen zin meer in dit gesprek. Ze liep haar kantoor uit en kwam naast ons staan in de gang. Ik zag nu pas hoe klein ze was, een kop kleiner dan ik. Ze zat altijd achter dat raam op een hoge stoel. Ze liep voor me uit naar het souterrain en haalde helemaal aan het einde van de gang een deur van het slot. Achter de zware deur kwam een onooglijk hok tevoorschijn, vol oude schoonmaakspullen, stoffige instrumenten uit het biologielokaal, stapels oude posters en een paar scheefgezakte tafeltjes die de concierge nog moet repareren.

“Voor mijn part mogen jullie hier zitten”, zei Agnes. “Maar!” Ze hield een kalmerende hand omhoog, omdat Bente en ik al aan het springen en high-fiven waren. “Jullie moeten de sleutel iedere keer bij mij ophalen en inleveren. En ik wil een dezer dagen een briefje van mevrouw Vrijmoeth zien.” Ze liet ons achter.

Vandaag is de eerste vergadering in het rommelhok en we doen er zo officieel over dat het voelt als een echte redactievloer. We hebben de scheve bureautjes tegen elkaar geschoven en afgestoft, en we hebben een briefje uitgeprint en op de muur geplakt: SchoolpleinSchandalen.

Iedereen zit zo’n beetje om zich heen te kijken, en dan stoot Bente me aan. “Begin dan”, zegt ze. “Jij bent toch de hoofdredacteur.”

“Oh ja”, zeg ik. Ik begin een beetje onzeker maar word dan steeds enthousiaster. Ik vertel over mijn lampenverhaal, dat steeds langer wordt en in vijf delen op insta zal moeten worden gezet. Ik besluit dat Maaike de social media manager moet zijn. Ik luister naar de andere verhalen die mensen voorstellen en ik keur ze goed.

We houden een plechtige minuut stilte voor Anne-Fien, die er deze week niet bij kan zijn omdat ze nog steeds vierkant rooster heeft als straf voor wat ze in Berlijn heeft uitgespookt. Bente zal haar vragen of ze een verhaal wil schrijven over de zin en onzin van nablijven. Net als ik de vergadering wil afronden, klopt er iemand op de deur. Een bekend gezicht kijkt door de deuropening. Lotte!

“Dag razende reporters”, zegt ze, “mag ik meedoen?”

Meer lezen van Willleke? Dat kan hier!