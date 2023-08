Dagboek van Willeke: “Oma, denk jij wel eens aan de dood?”

Donderdag 17 augustus

Wanneer ik met mijn grote weekendtas op papa’s erf aankom, staat Robbert al verwoed te harken. Hij heeft een overall aan die duidelijk van papa is, zijn dunne armen steken wel tien centimeter te ver uit de mouwen. Als hij me ziet, trekt hij een vies gezicht en gebaart hij naar de grond.

“Je zou denken dat er nu nog geen bladeren liggen”, zegt hij, “maar het is een bende.”

“Wat boeit dat nou”, zeg ik, “als je in de natuur gaat trouwen, neem je wel een paar bladeren op de koop toe, lijkt me.”

Hij laat de hark vallen. “Groot gelijk. Alleen Myrthe is volledig aan het flippen. Ze wil dat alles perfect is.”

“Myrthe? Dat had ik niet van haar verwacht”, zeg ik. Ik til mijn tas naar het huisje en vind haar daar. Ze staat met haar handen in het sop de etiketten van oude appelsapflessen te schrobben.

“Kun je die niet beter laten weken?” vraag ik, en ze kijkt gestrest op.

“Waarschijnlijk wel”, zegt ze. “Er is zo vreselijk veel te doen. En ik weet gewoon dat ik... als het mijn bruiloft was, zou ik willen dat alles perfect was.” Ik draai me om om oogcontact te maken met Rob. Zijn opgetrokken wenkbrauw zegt alles: dit extra stukje drama kunnen we er nu niet bij hebben.

“Ontspan maar, Myrthe”, zegt Rob, “het wordt toch wel geweldig.” Hij geeft haar een onhandig klopje op haar schouder. “Wils, ik moet nu aan dat prieel beginnen, geen idee meer waarom ik dat een goed idee vond. Kom je me zo helpen?”

“Ja, straks”, zeg ik, “eerst nog even...” Ik loop de tuin in. Myrthe’s moestuin ligt er mooi bij, een beetje overwoekerd. De pompoenen zijn rijp. Ze kijken me dofjes onheilspellend aan, alsof ze willen zeggen: de herfst komt eraan.

Ik realiseer me ineens hoe snel alles gaat. Deze zomer, maar ook de afgelopen jaren. Papa en mama uit elkaar. Mama gaat hertrouwen. Papa in een serieuze relatie. Papa weer uit een serieuze relatie. Een halfzusje dat overleden is, en een nieuw halfzusje van wie het voelt alsof ze er altijd al geweest is. Papa die zijn leven heeft gebeterd en hopelijk voorgoed een serieuze relatie heeft. Een broer in de grote stad. Vriendjes op wie ik zo verliefd was en aan wie ik nu nooit meer denk. Lotte weg om te studeren. En ik begin aan mijn laatste jaar van school.

Ik krijg het er plotseling benauwd van. Ik loop naar de geitjes en kijk ze in hun lege, vierkante pupillen. Zouden zij weten dat alles eindig is? Dat ze ooit doodgaan?

Ik bel oma.

“Wat?” snauwt ze in de telefoon.

“Sorry”, zeg ik, “stoor ik?”

“Oh, Wils, jij bent het”, zegt ze, “sorry, ik krijg visite. Je weet hoe Han dan is, plotseling gaat alles drie keer zo langzaam. Is alles goed? Lukt het met de voorbereidingen?”

“Ja, prima”, zeg ik. “Alleen... denk jij wel eens aan de dood?” Het klinkt heftig. Ik zeg er verzachtend achteraan: “En zo. Dat dingen aflopen.”

“Ja”, zegt ze met zachte stem, “natuurlijk. Juist als dit soort grote dingen als een huwelijk gebeuren. Weet je waar ik ook aan denk? Wat een zegen het is dat we zo veel mooie dingen mogen meemaken dat we bang zijn om weg te moeten.”

“Ja”, zeg ik. “Soms ben ik gewoon bang.”

Ze zet haar kordate stem op. “Bang zijn voor de dood is precies hetzelfde als je verheugen op het leven. Snap je? En we hebben allebei nog zo vreselijk veel om ons op te verheugen.”

Ik ben er stil van.

“En nu moet ik strijken”, zegt ze.

