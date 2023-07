Dagboek van Willeke: “Papa knipoogt naar me, maar zijn lach is bitterzoet”

Vrijdag 7 juli

Mijn laatste dag bij papa op de boerderij. De weken zijn snel gegaan, vooral deze week. Dit jaar organiseerde Myrthe voor het eerst een dagkamp voor kinderen uit de stad die iets over de natuur willen leren. Zo’n kamp is natuurlijk vooral een geruststelling voor de ouders, die bang zijn dat hun kinderen anders de hele dag thuis op schermpjes zitten te kijken.

Lotte en ik hebben Myrthe de hele week geholpen, in de keuken en als begeleiders van de kinderen. In ruil daarvoor hebben we een deel van het inschrijfgeld gekregen, best een flink bedrag, waar we misschien later deze zomer van op vakantie zouden kunnen.

Toen ze maandag aankwamen met hun smetteloze gympjes aan waren ze nog zo verlegen dat we niet wisten waar we moesten beginnen. Maar al aan het einde van de eerste dag wilden er kindjes niet meer mee met hun ouders. Ze wilden veel liever blijven logeren bij Tante Myrthe en Oom Joris. Dat ging natuurlijk niet, de boerderij is niet veilig en groot genoeg om twintig kinderen ’s nachts te herbergen.

Kinderen kunnen zulke bizarre problemen met zich meebrengen. Een jongetje kon alleen plassen als er iemand naast hem stond, waardoor papa, Myrthe, Lotte en ik om en om met hem mee moesten naar de wc. Een meisje moest iedere dag, voordat haar vader kwam, van top tot teen op teken gecontroleerd worden, want zij leek ze als enige aan te trekken en had er iedere dag minstens twee. Drie jongetjes verloren we een seconde uit het oog en moesten we toen huilend ophalen van de hooizolder. Ze waren erop geklommen maar durfden niet meer naar beneden. Eén van de kinderen had toch een telefoon meegesmokkeld en een eng filmpje aan iedereen laten zien, waardoor papa een half uur kwijt was aan uitleggen dat het maar een filmpje was en niet echt gebeurd. Daardoor waren we dus veel te laat begonnen aan de boomherkenningswandeling.

En ik heb een stuk of honderd miljoen keer aan alle kinderen moeten uitleggen dat we niet wijzen naar mensen die er anders uitzien dan wij. Al vonden de vaste aanwezigen, de verstandelijk gehandicapten met wie we samen de dieren verzorgen, het niet zo erg, geloof ik.

Op dinsdag was het moestuindag, en het was voor de kinderen net zo magisch als het de eerste keer voor mij was. Ze mochten de grote bladeren opzij schuiven om de eerste kleine courgettes te onthullen. Later mochten ze die zelf met botte mesjes in stukken snijden en hebben we samen een pan soep gekookt. Zelfs de kinderen die officieel moeilijke eters waren aten van de soep. Dit kwam vast doordat ze de groenten zelf hadden geoogst en de soep vervolgens zelf hadden gekookt.

Ook de kersenboer van de boerderij verderop heette ons welkom. Hem vonden ze wel een beetje eng. Een grote man die in een onverstaanbaar dialect spreekt en die door de zon zo toegetakeld is dat hij de kleur van een leren bankstel heeft. Maar door de kersenboomgaard rennen vonden ze geweldig, en ze mochten zelf een mandje met kersen vullen om mee naar huis te nemen.

Nu is het alweer de laatste dag. De kinderen zitten moe en voldaan aan hun tussendoortje en worden zo opgehaald. Myrthe is ze stuk voor stuk met tranen in haar ogen aan het knuffelen. Je merkt aan alles dat ze een geweldige moeder zou zijn geweest.

Ik maak oogcontact met papa. Hij knipoogt naar me, maar zijn lach is bitterzoet. Ook ik ga morgen weer naar huis. Hoe fijn ik het hier ook gehad heb, mijn echte thuis is bij mama, en dat weet hij. Maar we zullen elkaar missen.

