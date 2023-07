Dagboek van Willeke: “Phoebe wil een stripper inhuren voor mama’s vrijgezellenfeest”

Zondag 16 juli

Ik probeer over de schouders van de jongen voor mij te kijken of het nog lang gaat duren. We staan bij een park in Amsterdam in de rij voor een kraampje waar je loempia’s kunt kopen. “Leg nou eens uit waarom je hiervoor in de rij zou gaan staan”, zeg ik tegen Phoebe, “het lijkt mij dat je in de hele stad overal loempia’s kunt krijgen.”

“Dit zijn dé loempia’s”, zegt ze, “ze zijn viraal gegaan. We moeten ze een keer geprobeerd hebben.” Als we eindelijk aan de beurt zijn, schiet ik voor. Phoebe heeft nooit geld, en ik heb nog bijna niets uitgegeven van het geld dat papa en Myrthe me hebben betaald. “Je moet echt een keer normaal geld gaan verdienen”, zeg ik tegen Phoebe. Zij veegt met een loempia chilisaus van haar kin.

Ze zucht. “I know, maar alles gaat ook meteen op aan huur. Zelfs in dat krot waar ik woon betaal ik gewoon veel te veel. Bovendien moet ik er binnenkort uit”, zegt ze. “Echt? Mijn broer ook alweer.” Rob belde van de week in paniek op, dat hij waarschijnlijk weer een tijdje thuis moet komen wonen.

“O ja?” Phoebe’s ogen schitteren ondeugend. “Misschien kan ik iets met hem samen vinden. Als je doet alsof je een stelletje bent, kun je op veel meer plekken terecht.” Ik stel het me voor. “Moet hij wel even dimmen met z’n Madonna-shirts. Dan weten ze natuurlijk meteen dat hij van de verkeerde kant is.”

Bij Phoebe thuis ploffen we neer op haar scheefgezakte bank. “Phoebs, je moet me echt helpen. Volgens mij moet ik een vrijgezellenfeest regelen voor mama. Oma is er nog niet over begonnen en ik weet niet of haar vriendinnen al ergens mee bezig zijn.”

“OMG”, zegt Phoebe, “dit is mijn droom. Ik droom al mijn hele leven van mijn vrijgezellenfeest.”

“Normale meisjes dromen van hun bruiloft”, zeg ik.

“Saaaaai! Dit is toch veel leuker. We gaan je moeder dronken voeren. En een stripper inhuren. O, wat denk je van een partybus? Wel? Niet? Is je oma snel wagenziek?” Op de achterkant van een document dat er belangrijk uitziet, begint ze te tekenen. “We moeten een T-shirt ontwerpen! Wat dacht je van: I’m Boy’s girl?”

Ik lach. “Of: Bewust Manon-gehuwd!”

“En we moeten een speciaal drankje hebben. Een Gin & Manonic!”

Ik pak Phoebe bij haar schouders. “We moeten realistisch blijven, Phoebs. Mijn oma komt, en de brave vriendinnen van mijn moeder. Niemand gaat met een stripper in een bus zitten. De locaties moeten op loopafstand zijn en iedereen moet om twaalf uur in bed liggen.”

“Eeuwig zonde”, zegt ze, en ze kijkt weemoedig de verte in, alsof daar de afgewezen stripper naar haar staat te zwaaien. “Dat kan geregeld worden. Wat dacht je van...”

Ze puzzelt eventjes op haar vel papier en zoekt dingen op op haar telefoon. Na een tijdje houdt ze haar werk trots omhoog. “We beginnen bij die spa bij jullie in de buurt, waar iedereen haar nagels mag laten doen of een gezichtsmasker krijgt. Dan gaan we een eenvoudig hapje eten bij die foute tapastent waar nooit iemand zit.”

Ik trek een vies gezicht. “Boeien!” zegt Phoebe, “het is goedkoop en ze zijn waarschijnlijk dolblij dat we komen. We geven een ober wat extra’s om voor je moeder te zingen, dodelijk gênant voor haar en niemand hoeft uit de kleren.”

“En dan? We kunnen niet de hele avond tapas eten”, zeg ik.

“Dan komt het hoogtepunt...” ze schuift haar vel papier onder mijn neus. Er staat heel groot: “KARAOKE MET DE MEIDEN!!!”

