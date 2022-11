Dagboek van Willeke: “Robbert zegt dat mensen niet snappen wat hij met Nelson heeft”

Donderdag 24 november

“Wat wil je voor Sint?” vraag ik.

“Weenie.” Robbert ligt op zijn zij op de bank, zijn lange benen opgetrokken, zijn rechterarm bungelend als van een lijk.

“Zeg nou!”

“Heb je mij getrokken”, zegt hij lijzig.

“Dat is een geheim, sukkel.”

“Waarom moet ik jou dan vertellen wat ik wil?”

“Doe nou niet zo dwars, Rob. Doe eens leuk mee.” Brrr, ik klink als mijn moeder.

“Je klinkt als mama”, zegt hij. Met een half oog kijkt hij naar de serie die we al ongeveer zes miljard keer hebben gezien, Gossip Girl.

“Wil je ook?” ik schuif hem een bakje autodrop toe.

“Hmnee”, zegt hij, en hij duwt mijn hand weg. Ik kauw op een handvol snoep tot er een grote, onsmakelijke roze bal in mijn mond zit. Ik leun over Rob heen en laat hem mijn open mond zien.

“Getverdemme, Wils, doe niet zo kinderachtig. Je bent fucking irritant. Moet je niet met vrienden afspreken of zo? Van je krantje?”

“Ik ben aan het leren voor een proefwerk.”

“Dat weet je dan meesterlijk te verbergen”, zegt hij.

“Waarom ben je hierheen gekomen als je alleen maar gemeen gaat zitten doen?” vraag ik. “Waarom ben je niet in Amsterdam waar het allemaal zo geweldig is?”

Hij geeft een minuut lang geen antwoord. Ik heb een gevoelige snaar geraakt. “Sorry”, zeg ik. “Je mag gewoon hier zijn natuurlijk.” Nu zeg ik een tijdje niks. Vaak praat Robbert dan uiteindelijk vanzelf.

Ook nu. Hij gaat rechtop zitten en zet de serie op pauze. “Weet je nog die jongen van mijn studie? Waarover ik je heb verteld?”

“Ja”, zeg ik, plotseling op het puntje van mijn stoel. “Is er iets gebeurd?”

“Hij vindt mij leuk. Zeg maar, echt echt leuk. We hebben gezoend op een feestje van de studie.”

“En jij...”

“Ik hem ook, maar het is voor mij ingewikkeld, snap je? Mensen snappen niet wat ik met Nelson heb.”

Ik besluit dat dit geen moment is om toe te geven dat ik ook geen idee heb wat hij met Nelson heeft.

“Ik heb het aan Nelson verteld. Hij zegt dat hij snapt dat ik naar een jonger iemand op zoek ben, maar dat hij dacht dat we iets speciaals hadden. Dat ik daarom ook bij hem mag wonen en werken en zo.” Robbert scheurt met zijn voortanden een rafelig stukje van zijn duimnagel af. “Dus dat het daarom belangrijk is dat ik kies. Of ik wil blijven of dat ik met Tjalling doorga.”

“Je doet het met een Fries?”

“Ik doe nog helemaal niks met hem, Willeke!”

“Oké.” Ik ben er stil van. Het lijkt me heel duidelijk wat hij moet doen - een ander huis zoeken, uiteraard, waar hij niet afhankelijk is van een huisbaas met wie hij ook romantisch is verwikkeld. Aan de andere kant, wat weet ik er nou van? Robbert lijkt soms veel ouder dan hij eigenlijk is. Misschien is dit gewoon hoe volwassen relaties eruitzien.

“Kom je nou weer hier wonen?” vraag ik. “Je krijgt niet je kamer terug, als je dat maar weet.”

“Het is goed met jou, Wils.” Hij is klaar met praten. Hij giet het bakje autodrop leeg in zijn mond en zet de serie weer aan.

Zaterdag 26 november

Ik heb een appje van een onbekend nummer.

Hey, thx voor het boek. Super super spannend idd. Ik geef t volgende week mee aan je ma xx Phoebe

Sorry heb je nummer ook van haar haha

Ik bekijk haar WhatsAppfoto. Ze is op een feestje of zoiets, ze heeft in een donkere nachtclub een zonnebril op. Ze is echt bijzonder knap en cool. Suf dat ze mij alleen maar kent van mijn moeder en mijn boekenkast. Ik app haar terug.

Graag gedaan!

Suf appje, einde gesprek natuurlijk. Maar dan krijg ik een bericht terug:

Gauw een keertje chillen?

