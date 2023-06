Dagboek van Willeke: “Voordat ik het weet hangt er een jongen over me heen”

Zaterdag 24 juni

Ik heb Benny en Lotte eindelijk zo ver gekregen: we gaan naar Tropical Nights. Het is de enige plek om te dansen op fietsafstand van papa’s boerderij, en het ziet er op Instagram ongelofelijk fout uit. Iedere zaterdagavond is het ‘kipjes en haantjes-avond’, met de onheilspellende ondertitel ‘het scharrel- en schuurfeest uit de buurt.’

Ik houd vol dat ik niet per se behoefte heb om te scharrelen en te schuren, maar goed, Benny had bedacht dat ik weer eens iets met een jongen moest doen om over Willem heen te komen. Dus waarom niet.

Papa heeft eerst nog een paar verhalen van vroeger verteld over de discotheek en is toen snel afgedropen naar het huisje van Myrthe, dat een eindje verderop op het terrein staat. Daar hebben zij nu een romantisch diner terwijl wij vieze tosti’s maken voor ons avondeten.

“Ik heb ook niets aan jullie”, zeg ik tegen Lotte en Benny. Op de vloer liggen allemaal kleren van mij, met het idee dat we samen zouden gaan tutten, maar ik had het kunnen weten. Benny draagt alleen de stoere oversized kleren van een skater uit de jaren ‘90, en Lotte heeft altijd gebloemde of zelfgebreide kleren en wandelsandalen aan, waar ze ook heen gaat.

“Ik ga dit allemaal niet aantrekken”, zegt Benny, achterovergeleund op de bank. “Maar dat betekent niet dat ik geen expert ben. Ik ben ook ooit een meisje geweest. Stap 1: trek twee bh’s over elkaar heen aan.”

Ik wurm me in twee bh’s en trek er een wit topje overheen. Het werkt: ik heb ineens enorme borsten. Lotte fluit bewonderend naar me.

“Ik dacht dat we mannen moesten aantrekken met onze persoonlijkheden”, zeg ik tegen haar. “Inhoud, je weet wel?”

“Helemaal waar, maar ik denk niet dat het bij Tropical Nights echt om de inhoud gaat”, zegt Lotte.

Even later zitten we op de fiets en sjezen we de lange, donkere dijk af. Om papa gerust te stellen heb ik tijdelijk een grote blouse over mijn Barbie-outfit aangetrokken. Benny, die voorop fietst zonder handen, haalt behendig een fles uit zijn rugzak. Ik krijg een slok aangeboden en probeer de fles aan te nemen zonder tussen Benny’s spaken te komen.

“Getverdemme”, zeg ik. “Is dit lauwe gin?”

“Ik kon niet echt iets anders jatten op werk”, zegt Benny.

Lotte drinkt de gin met meer gemak dan ik. “Mm, best lekker. Lijkt op de hoestdrank die mijn moeder maakt.”

We komen aan bij de club, die eerder een loods lijkt dan een plek waar je vrijwillig naartoe zou gaan. Er dreunt harde muziek uit de achterdeur, die openzwaait om drie jongens naar buiten te laten. Een ervan holt naar de struiken om over te geven. Benny kiest een andere struik om de rugzak met de drank achter te laten.

Zoals ik had voorspeld worden we zonder moeite binnengelaten met smoesjes over verloren identiteitskaarten, en dan staan we binnen.

Geschuurd en gescharreld wordt er overal om ons heen, door meisjes die er nog jonger uitzien dan wij, en jongens met dubieuze gelkapsels en veel te strakke broeken. Ik sla mijn armen over elkaar heen om mijn decolleté te verbergen, maar het helpt niet, voordat ik het weet hangt er een jongen over me heen.

“Jij ziet eruit alsof je wel wat te drinken kunt gebruiken”, zegt hij. Hij heeft een overhemd aan dat openhangt en de puisten op zijn borst tentoonstelt.

“Nee”, zeg ik, en ik weet geen goed excuus, dus ik zeg: “Dat mag ik niet van mijn geloof.”

Benny en Lotte staan achter de jongen en lachen me vierkant uit. Ik glip onder zijn dwingende armen vandaan en ren met mijn vrienden naar de dansvloer. Missie vakantievriendje moeten we misschien tot de volgende keer uitstellen.

Meer lezen van Willleke? Dat kan hier!