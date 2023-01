Dagboek van Willeke: “‘Ze hebben vast vieze geheimen’, zegt Robbert”

Zaterdag 7 januari

Olivia komt vanavond moeilijk in slaap. Ik probeer wat ik ook altijd bij mijn zusje doe: zachtjes met mijn wijsvinger over haar voorhoofd aaien, naar beneden tot aan het puntje van haar neus. Titia doet dan altijd instinctief haar grote bruine ogen dicht, Olivia ook haar grote blauwe. Haar handen, die ze uit woedend protest tegen de slaap tot knuistjes had geknepen, verslappen eindelijk, en ze laat iets vallen. Het blijkt een platgedrukte erwt. Ik dek haar voorzichtig toe, loop naar de keuken, gooi de erwt weg en val achterover op de lichtgrijze bank.

Hoe komt het toch dat andermans huis er altijd zo ongebruikt uitziet? Willem en Simone zien er sowieso uit als een reclame, en hun huis ook. Ze zien eruit als het gezin dat in je fotolijstje zit voordat je je eigen, rommelig samengestelde familie met scheefgeknipt haar erin stopt. Je vraagt je af of mensen zoals zij überhaupt ooit ruzie maken of ziek zijn, of zo.

Zo te zien hebben ze toegang tot bijna iedere streamingdienst, typisch. Wat zou Willem doen voor de kost? Of Simone natuurlijk. Zij ziet eruit als een jurist misschien. Of een consultant, wat dat ook is. Hij ziet er creatiever uit met zijn haar alsof hij net wakker is, als een architect of toneelregisseur. De hoeveelheid films die ik kan kijken is overweldigend, waardoor ik na een half uur zoeken nog steeds niets heb gevonden. Ik zet maar gewoon de televisie aan op een willekeurige zender. De eerste Harry Potter-film staat aan, perfect. Ik kijk een half uur, dan zet ik het geluid uit en bel mijn broer terwijl ik naar de vertrouwde beelden kijk.

“Wat is er?”

“Je kunt ook zeggen: ‘Goedenavond, lieve zus.’”

“Waar bel jij vandaan? Het klinkt niet als thuis.”

“Hoe hoor je dat nou weer? Ik bel vanaf mijn oppasadres, ja.”

“Het echoot daar.”

“Ja, het zijn van die mensen zonder spullen.”

“Misschien moet je straks even op zoek, ze hebben vast vieze geheimen.”

“Ja, dag. Straks komen ze thuis. Ze betalen heel goed.”

Hij zucht. “Dat komt goed uit, dan kun je mij af en toe boodschappen brengen.”

“Heb je nog geen nieuw baantje?”

“Begin jij nou ook al? Ik moest toch eerst een huis vinden”, zegt hij.

Op de achtergrond hoor ik allerlei geluiden. “Hoe is dat huis?” vraag ik. “Ben je aan het gamen?”

“Nee, ik niet. Mijn huisgenoot.”

“Jezus, wat een dunne muren”, flap ik eruit.

“West is anders hartstikke leuk, ik mag van geluk spreken”, zegt hij kortaf.

“Ja, tuurlijk”, zeg ik. “Ik heb er ook geen verstand van. Ik ga hangen, oké?”

“Sorry, Wils. Het was een lange dag.”

Ik hang op en kijk nog eventjes in stilte naar Harry die met een trol vecht. Dan sta ik op en loop ik naar boven. Ik kijk naar binnen bij Olivia, die met haar mond open ligt te slapen. Dan loop ik verder naar de badkamer van Willem en Simone. Die is al net zo steriel als de wc beneden. Ik weet niet wat ik zoek, maar ik doe het kastje boven de wasbak open. Snel kijk ik naar de potjes en tubes. Multivitaminen, zalf voor littekens, een verbandsetje. Voordat ik verder kan kijken hoor ik gemorrel bij de deur, iemand steekt zijn sleutel in het slot.

Snel loop ik de trap af, Willem tegemoet, die zijn natte jas aan de kapstok hangt.

“Ik keek even bij Olivia”, zeg ik.

“Braaf”, zegt hij grijnzend. “Jij wil zeker een fooi.”

Ik bloos. “Nee, hoor.”

“Oké, wil je dan wel een tosti? Ik ben een beetje aangeschoten, moet ik toegeven. Ik moet het even opzuigen met deeg en kaas.” Hij lacht een lieve scheve lach en ik kijk op de klok in de gang.

“Of moet je gaan?”

“Nee,” zeg ik, “ik heb geen haast.”

