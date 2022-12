Dagboek van Willeke: “Zou ons bericht echt strafbaar zijn?”

Maandag 19 december

“Ik vertik het. Wat is er met de persvrijheid gebeurd? Ik zei toch dat deze school door een bende fascisten wordt gerund.” Eloise haalt haar schouders op en kruist haar benen.

Voor het eerst sinds het begin van de schoolkrant zie ik mijn positie als hoofdredacteur niet zo zitten. De meiden die meestal overal iets over te zeggen hebben, houden nu hun mond, kijken naar hun nagels, krijgen plotseling een belangrijk appje of vinden ineens hun wiskundeboek heel interessant. Ik kijk naar hun gebogen hoofden en besef dat ik zelf een beslissing zal moeten nemen.

“Eloise, meneer Zeijlemaker zegt dat het echt een probleem kan worden. Als iemand anders te zien krijgt wat je over meneer Van der Poel hebt geschreven. Het is strafbaar, zeg maar.”

“Menéér Zeijlemaker, menéér Van der Poel. Waarom behandel je die mensen met zo veel eerbied? Die fascist houdt die pedofiel gewoon een hand boven het hoofd.”

“Eloise, doe rustig.” Ik krijg geen bijval van de rest. “Zeg dat woord nou maar niet. Je bedoelde het toch als grapje, wat je had geschreven? Het was expres overdreven.”

Ze haalt weer haar schouders op. “Misschien wel, misschien niet. Het is in ieder geval crimineel om het te verwijderen. Het lijkt hier fucking Orson Welles wel.”

“Ze bedoelt George Orwell.”

“Bedankt, Benny”, zeg ik, “fijn dat je nu iets te zeggen hebt.”

“Ik heb toch niks gedaan”, zegt Benny. “Maar ik vind eerlijk gezegd dat we niet zomaar dingen moeten verwijderen. Moet de school niet een bewijs leveren dat er niets is gebeurd? Met meneer Van der Poel?”

“Nee, zo werkt dat niet, geloof ik. En er is toch helemaal niets gebeurd?!” vraag ik aan de stoffige vergaderruimte.

“Ik denk niet dat het verkeerd is om vragen te stellen”, zegt Eloise. “Het is eigenlijk bizar hoe veel controle de school over onze lichamen uitoefent, vind je niet? Over minderjarige vrouwenlichamen. Kleed je midden op de dag uit in een gebouw vol volwassen mannen. Dat is toch te bizar voor woorden? Daar mogen wij best een klein kritisch grapje over maken op onze eigen persoonlijke instagrampagina. Dat heet satire en dat mag gewoon.”

Haar donkere ogen schitteren fel en ik zie dat de andere meiden het met haar eens zijn. Ik begin zelf ook te twijfelen. Meneer Zeijlemaker zei zo stellig dat onze gymleraar in de problemen zou kunnen komen. Maar is dat echt zo? Is hij niet gewoon onze schoolkrant, die wel vaker kritisch is op zijn beleid, de kop in aan het drukken? Meneer van der Poel heb ik er zelf nog helemaal niet over gehoord.

“Oke”, zeg ik. “Oke. We laten het bericht voorlopig gewoon staan. Ik ben het met je eens dat protest toegestaan moet zijn op school. Ik… ik stuur meneer Zeijlemaker wel een mail.” Het klinkt alsof ik het helemaal onder controle heb, maar de waarheid is dat ik heel erg twijfel.

Wanneer ik de vergaderruimte (bezemkast) achter me dichttrek en de meisjes voor me uit rennen, uitgelaten, de laatste paar schooldagen van het jaar in zicht, voel ik me zwaar.

Aan het einde van de gang staat meneer Zeijlemaker zijn regenbroek aan te trekken over zijn keurige pak. Ik wil me net omdraaien en via de andere uitgang naar buiten gaan wanneer hij me ziet. Hij zwaait. “Willeke!”

“Hoi”, zeg ik, en ik loop naar hem toe.

“Ik hoop dat je niet al te veel bent geschrokken van ons gesprek vorige week. Ik ga ervan uit dat je inmiddels het bericht hebt verwijderd? Meneer van der Poel is wat eerder vrij door een situatie thuis. Dus die verontschuldiging mag wel in het nieuwe jaar. Oke? Ik ben trots op je, het kost heel wat om toe te geven dat je een fout hebt gemaakt.” Hij glimlacht en slaat me vaderlijk op mijn schouder.

“Ja”, breng ik met moeite uit. “Bedankt.”

