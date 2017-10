Win: kaarten voor de exclusieve voorpremière van Tina de Musical!

Meidenblad Tina bestaat 50 jaar! Dit moet natuurlijk groots gevierd worden met alle lezeressen van toen én nu. Daarom is Tina de Musical is vanaf oktober 2017 tot en met april 2018 door het hele land te zien. Wij mogen 5×4 kaarten weggeven voor de exclusieve voorpremière op zondag 15 oktober 2017.

Tijdens de musical maak je kennis met Tina, Puck en Fabio. Met z’n drieën maken zij het tijdschrif Tina. Ze beleven iedere week allerlei avonturen. Veel meiden zullen zich herkennen in deze situaties. De ouders van Tina zijn bijvoorbeeld altijd druk. Hoe gaat zij daar mee om? Gelukkig staan Puck en Fabio altijd voor haar klaar. De cast bestaat onder andere uit Mylène en Rosanne, die je kunt kennen van het Junior Songfestival.

Knalroze loper

Tina de Musical wordt een groot feest. Als bezoeker van de voorpremière word je ontvangen op een knalroze loper én krijg je een geweldige Tina-goodiebag mee naar huis. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om te shoppen voor andere Tina-spulletjes. De voorpremière vindt plaats op zondag 15 oktober om 16.00 uur in het RAI Theater Amsterdam. Ga voor meer informatie over de voorstelling naar Libelle Theaterclub.

Kans maken

Wil je kans maken op kaarten voor deze exclusieve voorpremière? Doe mee en vul onderstaand formulier in. Wie weet ga jij samen met je dochter(s) gezellig naar deze musical. Meedoen kan tot en met 12 oktober 2017.



