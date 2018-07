Vakantiecadeautje: Libelle geeft 140 zomerboeken weg!

Zomertijd = leestijd. Daarom selecteerde Libelle de fijnste thrillers, historische romans, reisverhalen en veelbelovende debuten om weg te geven. Dat wordt nog lastig kiezen …

DEBUUT

Weduwen

Ook na een bepaalde leeftijd is het niet nodig om dromen op te geven. Vijf weduwen proberen hun ultieme wens te vervullen: van een wereldreis tot een orgasme.

Volle bloei, Hetty Kleinoog, €20 (Marmer)

Cursus flirten

Uit geldgebrek organiseert Ted, een alleenstaande moeder met twee dochters, een cursus flirten met haar beste vriendin Soraya. Maar het was natuurlijk niet de bedoeling dat ze zelf verliefd zouden worden op een cursist.

De flirtcursus, Laura de Koning, €15 (Ambo Anthos)

Zonder kleur

In het jaar 2020 ontwricht de mysterieuze ziekte kleurloosheid Nederland. Ook Hava, een 25-jarige vrouw, lijdt eraan. Haar haren zijn grijs, haar huid is doorschijnend, haar ogen zijn diepzwart. Medicijnen zijn onbetaalbaar. Hava komt in opstand tegen de regering.

Concept M, Aafke Romeijn, €19,99 (De Arbeiderspers)

Geheim schrift

Over de oorlog praat de vader van Mathilde niet. Tot hij instort en aan een psychiater vertelt over zijn ervaringen als dwangarbeider. Tessa vindt zijn geheime schrift en komt er langzamerhand achter wat haar vader in de oorlog is overkomen.

Het houten bestek, Tessa IJzermans € 18, 99 (De Geus)

VERHALEN VAN TOEN

Jennie’s droom

Oregon, eind 19e eeuw. Jennie weet veel van geneeskrachtige planten en wil het liefst arts worden. Als haar man haar berooid achterlaat, moet ze alles op alles zetten om haar gezin bij elkaar te houden. Toch geeft ze haar droom niet op.

Alles wat je achterlaat, Jane Kirkpatrick € 19,99 (Mozaïek)

Vlucht naar Rusland

In de jaren 30 van de vorige eeuw wil Florence Fein haar kleingeestige familie in Brooklyn ontvluchten. Als ze de kans krijgt om naar Moskou te emigreren, bedenkt ze zich geen moment. Jaren later maakt haar zoon Julian dezelfde reis en duikt in het wonderlijke verleden van zijn moeder.

De terugkeer van Florence, Sana Krasikov € 24,99 (De Geus)

Sprong in de tijd

Vlaanderen 1014. In het veenmoeras vindt Bernulf een ernstig mishandeld meisje dat zich niets herinnert, behalve haar naam Germaine. Ruim duizend jaar later wordt in een psychiatrische kliniek een jonge vrouw opgenomen die beweert uit de 11e eeuw te komen en wanhopig graag terug wil. Wat is hier aan de hand?

Dubio, Karin de Roos, € 20 (Uitgeverij Q)

Uit Batavia

Eva Ment en Jan Pieterszoon Coen reizen in het voorjaar van 1627 met hun pasgeboren dochtertje van Amsterdam naar de Oost. Na een zeereis vol ontberingen worden ze als vorsten onthaald in Batavia. Drie jaar later komt Eva gedesillusioneerd terug.

Het schaduwspel, Simone van der Vlugt, €20 (Ambo Anthos)

THRILLERS

Familieschandalen

De familie Foreest lijkt op haar ondergang af te stevenen: advocaat Francis heeft een ongelooflijk stomme fout gemaakt en probeert dat geheim te houden, zijn vrouw legt het aan met haar zwager, hun zoon dealt drugs en is verliefd op een callgirl. Overleven de Foreestjes deze schandalen?

In naam van de vader, Linda Jansma, €19,99 (Crime Compagnie)

In levensgevaar

Kath overleeft ternauwernood een ongeluk, maar ontdekt dat haar omgeving helemaal niet zo blij is dat ze het heeft overleefd. Langzaam maar zeker herinnert ze zich wat er precies voor het ongeluk gebeurde – en beseft dat ze in levensgevaar is. Van de schrijver van de bestseller De IJstweeling.

Vlak voordat ik stierf, S.K. Tremayne, €15 (Prometheus)

Het geheim van Ruth

Thrillerschrijfster Ruth heeft een geheim. Niet alleen de buren mogen het niet weten, ook haar vriend Mark vertelt ze niks. Wanneer er plotseling vreemde dingen in haar omgeving gebeuren, is ze bang dat ze dezelfde geestesziekte heeft die haar moeder uiteindelijk fataal werd. Of is er iets anders aan de hand?

Pas op voor de buren, Hilde Vandermeeren, €20,99 (Uitgeverij Q)

Zoektocht in het moeras

Helena’s moeder is als tiener ontvoerd en naar een hut diep in het moeras gebracht. Twee jaar later wordt Helena geboren. Ondanks het brute gedrag van haar vader houdt Helena van hem en van hun leven in het moeras, tot ze erachter komt hoe wreed hij in werkelijkheid is. Twintig jaar later ontsnapt haar vader uit de gevangenis. Helena is de enige die hem kan opsporen in het moeras.

Dochter van het moeras, Karen Dionne, €19,99 (De Fontein)

ZOMERPLEZIER

Voor in de strandtas

Ook dit jaar heeft Libelle een Zomerboek gemaakt voor urenlang lees-, puzzel- en kijkplezier. Inclusief de roman Vrouwen die vreemdgaan van Wieke van Oordt. Voor in de strandtas bijvoorbeeld, in de vakantiekoffer, of gewoon om lekker in eigen tuin te lezen.

Libelle Zomerboek, € 9,95.

Droom wordt nachtmerrie

Elisa leidt een heerlijk leven op Curaçao. Tot haar man haar verlaat voor een ander en de volledige voogdij over hun zoon opeist. Daarop raakt Elisa in het criminele milieu verzeild. Dit is het spannende vervolg op de bestseller Expat.

Expat exit, Patricia Snel, € 20 (Ambo Anthos)

Het perfecte leven

De glamoureuze Daphne Parrish heeft geld, macht en een fantastische man. Dat wil Amber ook! Ze zet alles op alles om Daphne van de troon te stoten, en daarbij deinst ze nergens voor terug.

Het perfecte leven van mevrouw Parrish, Liv Constantine, €17,99 (HarperCollins)





Vermist op Bali

Wanneer Cita’s dochter wordt vermist op Bali, stapt zij meteen op het vliegtuig om haar te gaan zoeken. Al snel ontdekt zij dat haar dochter daar een totaal ander leven leidde dan ze deed voorkomen. Het betoverende Bali laat zich vervolgens van zijn duisterste kant zien.

Bali, Kiki van Dijk, €15 (Xander Uitgevers)

LEKKER KOKEN

Groen & gezond

100 recepten met in de hoofdrol de 25 gezondste groentes. Verwerk wortel bijvoorbeeld in een stoofpot met bruine bonen en abrikozen. Bak een knolselderij eens in een zoutkorst. En witlof is ook heerlijk in een pasta met salie en walnootpesto.

Superveg, Celia Brooks, €24,95 (Good Cook)

Doe maar Japans

Gek op Japans eten? In dit kookboek staan 80 authentieke Japanse gerechten die ook supereenvoudig thuis te bereiden zijn.

Mijn Japanse keuken, Stevan Paul, €29,99 (Karakter)

Zomer met Nigella

Barbecuerecepten, salades en gerechten die extra lekker smaken in de tuin of op het balkon. Veel van deze recepten van de bekende Britse tv-kok Nigella Lawson zijn geïnspireerd door de Italiaanse, Griekse en Marokkaanse keuken.

Voor altijd zomer, Nigella Lawson, €17,50 (Atlas Contact)

BBQ-bijbel

Helemaal klaar met verbrande kippenpootjes en net niet gare saté? Barbecue voortaan met dit boek van topkok Julius Jaspers onder handbereik en verfijn de techniek van het koken op hete kolen. Inclusief lekkere recepten.

Simple smart BBQ, Julius Jaspers, €29, 99 (Carrera)

VOOR KINDEREN

9-11 jaar

Avontuur vol duivenpoep

Vik heeft heimwee naar Amsterdam, waar hij woonde voordat hij bij Lies in de klas kwam. Zijn moeder woont er nog steeds en samen met zijn vriendinnetje Lies gaat hij naar haar op zoek. Het wordt een avontuur vol duivenpoep, tramgerinkel en toverpoffertjes.

Dikke Vik en Vieze Lies zoeken het uit, Sunna Borghuis & Eva van Aalst, €13,99 (Gottmer)

Alle leeftijden

22. 5x kans: Strips & puzzels

Boordevol leuke strips, maar ook aan puzzels en spelletjes geen gebrek in dit superdikke Vakantieboek van de grappigste familie van Nederland.

Jan, Jans en de kinderen Vakantieboek, €7,99

Vanaf 12 jaar

Hallo, toekomst!

Een boek om te fantaseren over later: ga je reizen, carrière maken, trouwen, kinderen krijgen? Aan de hand van quizjes, dilemma’s, open vragen en invullijstjes ontdek je hoe de toekomst eruitziet.

Hallo, mijn toekomstig ik!, Tess Dumitru & Samantha Loman, €12,99 (Kluitman)

Vanaf 14 jaar

Wie ben ik?

Wanneer Grace op zoek gaat naar haar biologische moeder, ontdekt ze dat ze nog een zus en een broer heeft. Haar zus Maya lijkt het prima voor elkaar te hebben in haar adoptiegezin, maar broer Joaquin is nog altijd op zoek naar een familie die hem wil hebben. Alle drie worstelen ze met de vraag: wat bepaalt wie je bent?

Ver van de boom, Robin Benway, €15,99 (De Fontein)

REISVERHALEN

25. 5x kans: Reizen en thuiskomen

Stel dat je tien jaar rond hebt gereisd, wat is dan je thuis? Dat vraagt Iris Hannema zich af als ze rondtrekt door Mexico City, Japan, Burkina Faso, Samoa, IJsland, de Filipijnen, Tahiti en Frankrijk.

Reizen volgens Hannema, Iris Hannema, €19,99 (De Arbeiderspers)

Fietsen voor de liefde

Waargebeurd: straatartiest PK portretteert in New Delhi een jonge blonde vrouw en beseft later dat zij ‘de ware’ is. Hij stapt op zijn fiets om haar te zoeken. Zijn tocht leidt hem over verschillende continenten.

Het wonderlijke verhaal van de man die van India naar Zweden fietste voor de liefde, Per J. Andersson, €19,99 (Boekerij)

Zo leven ze daar

In Turkmenistan, Kazachstan, Tadzjikistan en Oezbekistan zijn toeristen nog een bezienswaardigheid. Erika Fatland reisde door deze landen en beschrijft markante dorpelingen en oude tradities zoals de adelaarsjacht en bruidroof, maar ook de moderne steden.

Sovjetistan, Erika Fatland, €17,50 (De Geus)

Natuurlijk weer in Parijs

Een Amerikaanse schrijver en een Engelse actrice ontmoeten elkaar in Parijs. Beiden hebben geen behoefte aan een relatie, maar ja, in de meest romantische stad ter wereld moet je dan wel heel stevig in je schoenen staan.

P.S. uit Parijs, Marc Levy, €17,50 (Luitingh-Sijthoff)

