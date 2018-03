Win! 2 eerste rang-tickets voor SpaceXperience én toegang tot Space Expo (hét ruimtevaartmuseum van Nederland)

Heb jij je altijd al afgevraagd hoe het voelt om een raketlancering te beleven, naar de planeten te vliegen of om astronaut te zijn? Dan is dit je kans!

Na het succes van vorig jaar komt op 3 november 2018 het grootse ruimtespektakel SpaceXperience 2018 – into the future LIVE terug in de Ziggo Dome met als thema Into the Future. Een spectaculaire show rondom astronaut André Kuipers, waarbij met de allernieuwste technieken en special effects een universum vol sterren, planeten en andere buitenaardse objecten wordt gecreëerd. Wij mogen 2 eerste rang-tickets weggeven voor de SpaceXperience én toegang tot Space Expo.

Na deze indrukwekkende show heeft de ruimte geen geheimen meer voor jou.

SpaceXperience

Locatie: Ziggo Dome

Data: zaterdag 3 november 2018

Aanvang: 15:45 uur

Ruimtevaartmuseum Space Expo

Dit is hét ruimtevaartmuseum van Nederland en bezoekerscentrum van de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA in Noordwijk. Jong en oud leert hier alles over bekende astronauten, verre planeten en prachtige Melkwegstelsels. Wil jij zeker zijn van een kaartje? Bestel nu kaarten voor SpaceXperience 2018 – into the future LIVE en je krijgt gratis een kaartje voor Space Expo. Laat je inspireren en kom alvast in de stemming in dit ruimtevaartmuseum. Tickets voor Space Expo zijn geldig van 1 maart t/m 4 november 2018.

