10 manieren om te ontspannen in (minder dan) 10 minuten

1. Neem een warm bad of douche

Als je veel aan je hoofd hebt, kan het heerlijk zijn om even te relaxen door een uurtje in bad te liggen of een een kwartiertje onder een hete douche te staan. Wil je er extra veel voordeel uithalen? Zó maak je van je eigen huis een mini-spa.

2. Probeer eens te mediteren

Door te mediteren kun je even afzonderen van de wereld en dat kan erg fijn zijn. Wellicht leer je er beter door te ontspannen. Er zijn in ieder geval genoeg apps te downloaden die je helpen bij je meditatie. Binnen de kortste keren ben je helemaal zen.

3. Doe wat liefs voor een ander

Liefde is belangrijk, dus bak bijvoorbeeld iets lekkers voor een ander. Doe een briefje bij je buren in de bus met de vraag of je ze ergens mee kunt helpen. Stuur een kaartje of bloemen naar familie of vrienden om te laten weten dat je aan ze denkt.

4. Herbeleef oude herinneringen

Pak die fotoalbums van vroeger of vorige vakanties er weer eens bij. Het kan je ontzettend goed doen om even terug te denken aan die geweldige reis, je bruiloft of dat gezellige etentje met de hele familie. Je waant je terug in de tijd.

5. Ga wandelen in de natuur

Bewegen is hartstikke goed voor je en werkt heel ontspannend. Bovendien doet een portie natuur je altijd goed.

6. Speel een spelletje

Spelletjes zijn leuk. Daag je partner of (klein)kinderen uit voor een potje Monopoly, Qwizz of Rummikub. Als je een fanatieke speler bent, ben je zo al je zorgen vergeten.

7. Begin een dagboek

Soms kan het fijn zijn om alles van je af te schrijven. Schrijf gevoelens en gedachten op in een persoonlijk dagboek. Soms kan het fijn zijn om bepaalde stressfactoren op te schrijven omdat je ze met niemand wilt of kunt delen. Probeer wel alles af te sluiten zodra je het dagboek weer weglegt.

8. Bel iemand die je vertrouwt

Of het nu je moeder, broer, oma of beste vriend(in) is: bel met iemand bij wie je op je gemak bent. Leg uit waar je mee zit en neem goede raad aan. Je kunt even je ei kwijt en door de lieve en wijze woorden, en voelt je na het gesprek waarschijnlijk een stuk beter.

9. Bak of kook iets lekkers

Jezelf uitsloven in de keuken kan ook een manier zijn om even je gedachten te verzetten. Ben je een echte keukenprinses? Maak dan een uitgebreide maaltijd voor die avond. Ben je meer van het bakken? Verwen je dierbaren met een lekker stukje appeltaart of een muffin.

10. Lees je favoriete boek nóg een keer

Meestal lees je boeken maar één keer, maar waarom eigenlijk? Films kijken we toch ook meerdere keren, terwijl we al weten hoe het afloopt? Iedereen heeft wel een favoriet boek. Eentje dat je iedereen aanraadt. Haal ’m eens onder het stof vandaan en gun jezelf wat me-time.

En het mooie aan ontspannen en relaxen, is dat je er beter door gaat presteren. Spiritueel vlogger Manon legt je uit hoe dat werkt:

Bron: HLN.be.