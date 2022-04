11x de leukste vrijmarkten op Koningsdag

Beeld Libelle

Amsterdam

Al vanaf 6.00 uur ’s morgens zijn de straten van de hoofdstad bezaaid met tweedehands accessoires. Wil je kwalitatief mooie spullen scoren? Ga dan naar de Apollolaan en Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid.

Utrecht

In Utrecht begint de vrijmarkt al een dag eerder, op 26 april om 18.00 uur. Waar je aan het goede adres bent? Langs de grachten in de Plompetorengracht, Breedstraat, Weerdsingel en Waterstraat. Hier staan de meeste kraampjes.

Eindhoven

Op het Wilhelminaplein in Eindhoven vind je de Oranjemarkt. De markt waar je je kleding, meubels en speelgoed kunt slijten begint om 10.00 uur ’s morgens. Extra gezellig: er treden fijne bandjes op!

Haarlem

Waar je moet zijn? Eigenlijk overal in de binnenstad liggen kleedjes en staan kraampjes. Maar neem zeker een kijkje in de smalle straten rondom de Vijfhoek en langs het Raamvest.

Amersfoort

Het centrum van Amersfoort wordt elk jaar afgesloten voor auto’s waardoor er genoeg ruimte is voor kraampjes en kleedjes. Wil je verkopen aan de Bloemendalsestraat, dan moet je een plekje reserveren. Je kunt met je spullen ook terecht op het Eemplein en in De Nieuwe Stad.

Groningen

Traditiegetrouw is ook hier op 27 april de Oranjemarkt te vinden. Vanaf 7.00 uur ’s morgens mag je de koopwaar uitstallen op de stoep of in het gras en vanaf 9.00 uur kunnen bezoekers langs de kleedjes struinen. Mooie plekken om te staan: het Noorderplantsoen, de Leliesingel, Kruissingel en op het pad tussen de Leliesingel en Oranjesingel.

Den Haag

Op verschillende plekken in Den Haag worden tijdens Koningsdag vrijmarkten georganiseerd. Je kunt je spullen onder andere slijten in de Reinkensstraat, de Archipelbuurt, bij de Bosjes van Pex, de Boekhorststraat en het Belgisch Plein in de Stevenstraat.

Maastricht

In Maastricht verkoopt jong en oud spulletjes in het Stadspark. Stal hier je oude boeken, speelgoed en kleding uit, terwijl live bands voor het ultieme oranjegevoel zorgen.

Apeldoorn

In het centrum van Apeldoorn komen verzamelaars en koopjesjagers snuffelen tussen de spullen. Installeer je langs de route in de Nieuwstraat, Vosselmanstraat, Roggestraat, Paslaan en het Beekpark.

Leeuwarden

De grootste vrijmarkt van het noorden, zo noemen ze ’m zelf in Leeuwarden. In het centrum van Leeuwarden kun je van 8.30 uur tot 17.00 uur je spullen verkopen. De kindervrijmarkt is in de Prinsentuin.

Nijmegen

In het Goffertpark ligt de hele weide tijdens Koningsdag vol kleedjes. De perfecte plek dus om je tweedehands spullen aan de man te brengen. Om 10.00 uur wordt de dag feestelijk geopend door de burgemeester van Nijmegen.