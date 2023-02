20 manieren waarop je natuurazijn in (en buiten) huis kunt gebruiken

Natuurazijn is fantastisch om als zuurtje te gebruiken in gerechten, maar is misschien wel nóg fijner om in huis te hebben voor iedere schoonmaakbeurt. Het is om de volgende redenen één van de betere, goedkope en milieuvriendelijke producten om daarvoor te gebruiken.

Wat is natuurazijn?

Allereerst, liever natuurazijn niet verwarren met schoonmaakazijn. Natuurazijn is een natuurproduct dat ontstaat tijdens de gisting van wijn. Hier wordt vervolgens een bacterie aan toegevoegd, zodat de alcohol wordt omgezet in azijnzuur. Het grote verschil tussen natuurazijn en schoonmaakazijn is dat je natuurazijn kan consumeren én ermee kan schoonmaken. Schoonmaakazijn kun je niet in gerechten gebruiken.

De functies van natuurazijn

De manieren waarop je natuurazijn kunt gebruiken, zijn niet op twee handen te tellen. Hieronder zet Libelle alvast de veelvoorkomende manieren waarop het wordt gebruikt voor je op een rij.

Met natuurazijn kun je: