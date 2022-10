3 slimme manieren om klimplanten in huis te laten groeien

Dit artikel is afkomstig van vtwonen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Op een stokje

Een van de makkelijkste methodes is om een klimplant tegen een plantenstok te laten groeien. Dit kan een simpele bamboestok zijn of bijvoorbeeld een plantenstok van mos of kokos. Je kunt de stok het best plaatsen als de plant wordt verpot. Anders kunnen de wortels van de plant beschadigd raken bij het insteken van de plantenstok.

De plant zal niet automatisch tegen de plantenstok aan groeien en moet worden opgebonden. De takken kun je voorzichtig om de plantenstok slaan en vastmaken met een plantenklem of stuk touw. Na verloop van tijd hecht de klimmer zich vanzelf aan de stok en heeft-ie geen hulp meer nodig.

Buiten kom je wel vaker een plantenrek tegen, bijvoorbeeld als erfafscheiding. In de huiskamer staat zo’n plantenrek toch een stuk minder gezellig, maar een wandrek voor binnen is wel een goed idee, zoals deze bijvoorbeeld van zwart metaal. Zo haal je ook meteen de industriële look in huis.

De klimplant kun je met behulp van klemmetjes makkelijk bevestigen aan het wandrek. Kies zelf de kruiproute en maak ’m zo vol als je wilt. Je kunt de plant na verloop van tijd ook weer laten hangen als de kruipruimte op het wandrek opraakt. Maak het extra gezellig door er bijvoorbeeld een lichtsnoer doorheen te weven.

Beetje hulp

Buiten lijkt een klimplant misschien makkelijk tegen een muur aan te groeien. Binnenshuis gaat dat een stuk minder natuurlijk. De klimplant heeft hierbij naast jouw hulp ook de ondersteuning nodig van plantenklemmen, zoals deze handige zelfklevende exemplaren. Je zult de takken van de klimplant zelf aan de muur moeten bevestigen om het gewenste effect te krijgen. Zodra de plant begint te groeien, bevestig je de takken bij elke groeispurt aan de muur.

Als je een klimplant tegen de muur wilt laten groeien, moet je rekening houden met een aantal dingen. Allereerst de plek. Kijk goed naar de behoefte van de plant. Waar krijgt-ie voldoende licht en ruimte? Ten tweede: de plek van de plant is vrij permanent. Als de plant eenmaal de hoogte in schiet tegen de muur aan, is het lastig om ’m nog te verplaatsen. Bedenk dus ook of de pot een plek op de grond krijgt of op een kastje of plantentafel.

