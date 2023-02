31 slimme opbergideeën voor de slaapkamer

Of je nu een knus kamertje of een balzaal hebt, in de slaapkamer is vaak meer opbergruimte dan je denkt. Kwestie van slim (en mooi!) indelen.

De wand achter het bed wordt nog weleens vergeten als opbergoptie, terwijl je hier juist veel extra kastruimte kunt creëren. Links en rechts van het bed zijn hoge kasten geplaatst die optisch verbonden zijn met twee legplanken boven het bed. Schilder alles in dezelfde kleur, dan wordt het een eenheid.

Open en dicht

Dekens, kussens en ander linnengoed zijn mooi uit het zicht, maar door de spijlen oogt de kast toch luchtig en open.

Grenenhouten kast, 110x70x40 cm € 236,- (sostrenegrene.com)

Van vilt

Deze fraaie opbergmanden mogen gezien worden.

Vilten manden, 23x48x35 cm, per stuk € 95,- (muuto.com)

Zweverig

Ideaal in een kleine slaapkamer: bedtafel Tablet hang je aan de rand van het bed, zo heb je geen nachtkastje meer nodig en blijft de vloer vrij. Past op alle bedden uit de Loof-collectie.

Licht eiken € 185,- (loof.nl)

Vrolijke noot

Voor zo’n vrolijk golvend kastje is altijd wel een plekje te vinden.

Mdf-kastje Piëdestal met verstelbare pootjes, 50x38, 8x35 cm € 129,- (H&M)

Curvy

Wat een uitvinding! In dit knappe bankje kun je kussens, dekens of boeken opbergen.

Metalen bankje Curved, 110x42 cm € 1029,- (westwing.nl)

3x verstoppertje

Gebruik gordijnen of een kamerscherm om spullen uit het zicht te houden. Kies voor transparante materialen en stoffen, dat houdt het luchtig.

Handgemaakt rotan scherm, 170x150 cm € 99,95 (Ikea) Linnenmix gordijnen Multiway, 150x300 cm, set van 2 € 69,99 (H&M) Essenhouten kamerscherm met katoenen doek, 180x136 cm € 269,- (Zara Home)

Garderobekasten zijn door hun omvang vaak nogal aanwezig in de slaapkamer. Door de kastdeuren te beplakken met behang springen ze er nóg meer uit en wordt de kast een blikvanger van jewelste.

2-in-1

Tafel Isola is in te zetten als ruime opberger, maar past door zijn golvende vorm ook als nachtkastje naast het bed.

Met rotan buitenkant, 46x50x35 cm € 199,- (Ferm Living via deens.nl)

Organiseren kun je leren

Lades ruim je in no time op door sokken, ondergoed en andere accessoires op te bergen in bakjes. Gebruik je ze niet, dan kun je ze plat opvouwen.

Set van 6 lade-organizers Skubb € 4,99 (Ikea)

Stapelwaar

Voor de nieuwe lichting Colour Crates deed het Deense merk Hay al zijn favoriete snoep-kleuren in een blender. Het resultaat: vrolijke kunststof kratjes die gestapeld nóg leuker zijn.

Van gerecycled afvalplastic, in maat S en M, per stuk vanaf € 7,- (hay.nl)

Hangplek

Voor wie zijn kleding ’s avonds het liefst over een stoel gooit: voilà, een mooi en compact kledingrek waaraan je alles snel en netjes weghangt.

Pier System 1041 PS, zelf samen te stellen, p.o.a. (hay.nl)

Kleding-, droog- en opbergrek Linn, ook in wit, 190x90x57 cm € 165,- (brabantia.com) Rek met essenhout structuur, 160,5x80x30,5 cm € 119,- (Zara Home)

Beauty

Al je sieraden op een presenteerschaaltje.

Dienblaadje, 17,5x9,5 cm € 14,99 (Sissy-Boy)

Must-have

Waarom dressoir Madu een plek in de slaapkamer verdient? Er past veel in, door de bescheiden hoogte en diepte is het geen sta-in-de-weg en de mix van wolkengrijs met gouden knopjes is tijdloos mooi.

Dressoir, 78x160x46 cm € 399,- (Karwei)

Leg op de hoogste planken van de kast spullen die je minder vaak gebruikt. Lades zijn ideaal: je kunt er meer in kwijt dan op legplanken en ze zijn lekker overzichtelijk. Kleding kun je het beste ophangen, zo blijven ze kreukvrij en kun je er makkelijk bij.

Droom zacht

Lekker slapen is gegarandeerd in bed Ebba, want: gestoffeerd met het zachtste bouclé; voorzien van een rond hoofdbord, dé trend du moment; onder de lattenbodem is een zee aan opbergruimte.

Kleur beige, bedmaat 180x200 cm, totale afmeting 126x194x217 cm € 1049,- (westwing.nl)

Op rolletjes

Deze slimme bak combineert opbergruimte onder het bed met een nachttafeltje. Rol hem tevoorschijn als je gaat slapen, zodat water, bril en boek binnen handbereik zijn. ’s Ochtends gaat hij weer terug onder het bed en blijft de vloer vrij.

Opbergbak, 59x56x18 cm € 39,- (Ikea)

Lekker flexibel

Het voordeel van zo’n zachte opbergtas is dat je hem makkelijk kunt vormen naar de maat van de kast of hoogte van het bed. Zo blijft de inhoud stofvrij én uit het zicht.

Zwart-wit gestreepte shopper, 70x50 cm € 13,95 (Mixmamas via bol.com) Canvas mand met rits, 55x37x20 cm € 14,50 (hema.nl)

Op maat

Lundia is een begrip als het om maatwerk gaat. Voor elke slaapkamer is een kast. Maak het meest efficiënt gebruik van de ruimte: benut de hoogte voor weinig gebruikte spullen of neem een ruimtebesparende schuifdeur. Maatwerkkast in alle opstellingen, maten en kleuren, p.o.a.(lundia.nl)

Klein maar fijn

Een prachtplank voor je mooiste accessoires. Handig op ooghoogte naast het bed of elders in de kamer als fijne blikvanger.

Metalen wandplankje, ook in lichtblauw, 30x15 cm € 19,99 (H&M)

Knapzak

Mooi van vorm en kleur; deze wasmanden houden de slaapkamervloer opgeruimd en sokken-vrij.

Met opening annex handvat, 55 l, 54x40,5x29,5 cm € 34,50 (brabantia.com) Cavas met twee stevige draaghengsels, 59x37 cm € 14,50 (Hema) Herman Laundry stand, 65x50x40 cm € 149,- (fermliving.com) Bamboe frame met waszak, 50x36 cm € 49,99 (Sissy-Boy)

Een slaapkamer met schuine wanden kan voor een flinke indeel-uitdaging zorgen. Een handige truc: zet het bed in het midden van de ruimte met het voeteneind naar de schuine kant. Plaats een kast, in dezelfde breedte als het bed, als roomdivider achter het hoofdeind en voilà: sfeer, kastruimte, hoofdbord en knus hoekje ineen.

Styling: Liselotte Flu, Meta van Grinsven, Kamer 465, Moniek Visser | Fotografie: Bart Brussee, Peggy Janssen, Muk van Lil