4 redenen dat je wasmachine wiebelt tijdens het centrifugeren

Je wasmachine staat scheef

Heel simpel. Net als die tafeltjes op het terras waar je vaak bierviltjes onder moet leggen, kan je wasmachine wiebelen als-ie niet recht staat. Let dus goed op waar je je wasmachine plaatst als je een nieuwe hebt gekocht, of als je je oude verhuist. Laminaat is bijvoorbeeld geen goed idee, omdat dit type ondergrond meeveert en -trilt. Daarnaast beschadigt laminaat snel als je je machine om wat voor reden dan ook verplaatst. Tegels of beton zijn betere keuzes. En als je het helemaal muisstil wilt hebben in huis, leg je er ook nog een anti-vibratiemat onder. De echte pro’s houden tot slot de waterpas er even naast.

Het wasgoed is ongelijk verdeeld

Als het gewicht van je was niet gelijkmatig over de trommel is verdeeld, ontstaat er een disbalans. Ook daardoor kan-ie gaan wiebelen. De oplossing: was niet te veel ineens, maar ook niet te weinig. Plus, je zou kunnen letten op de materialen die je wast. Het één neemt namelijk meer water op (badlakens) dan het ander (vaatdoekjes). En wat veel water opneemt, is extra zwaar.

De aansluitslang is verstopt

Het is een plek waaraan je waarschijnlijk zelden aandacht besteedt. Toch loont het om ’m even te controleren: de slang tussen de kuip en de afvoerpomp. Maak ’m los en haal de spreekwoordelijke bezem erdoor. Merk je schade op? Dan moet de slang worden vervangen.

De afvoerpomp doet z’n werk niet

Niet alleen de aansluitslang kan verstopt raken. Hetzelfde geldt voor de afvoerpomp. Die laatste is verantwoordelijk voor – het woord zegt het al – het afvoeren van water uit de wasmachine. Doet-ie dat niet, dan kan de welbekende disbalans ontstaan. Je stappenplan: controleer het pluisfilter en schrob alle onderdelen die aan de afvoerpomp zijn verbonden. Daarna zou het probleem verholpen moeten zijn. Succes!

Bron: Für Sie