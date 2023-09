5 onverwachte plekken waar bedwantsen zich maar al te graag verstoppen

Vergeet daarom niet de volgende dingen in je huis te checken én schoon te maken.

1. Koffers

Bedwantsen krijg je meestal als je ergens anders hebt geslapen. Als je onlangs op vakantie bent geweest, is het dan ook slim om even je koffers en tassen te checken. Bedwantsen houden namelijk van warmte en kruipen graag in bagage, kleren en spullen zoals een laptop. Zo reizen ze met je mee. Zorg er daarom voor dat de randen en naden van je koffers en tassen goed zijn schoongemaakt met heet water of gebruik een stoomreiniger. Je kunt je handtas of andere kleine tassen ook een weekje in de vriezer doen om er zeker van te zijn dat de beestjes doodgaan.

2. Kleding

Zoals we al zeiden kruipen bedwantsen maar al te graag in kleding. Het kan daarom geen kwaad om je vakantiekleren met iets meer zorg te wassen. Gooi alles in de wasmachine en was het zo heet mogelijk (pas bij 60 Cº en hoger overleven bedwantsen het niet). Stop je kleding daarna in de droger of ga eroverheen met een hete strijkbout. Heb je kledingstukken die niet heet gewassen mogen worden? Leg die dan in de vriezer of bewerk ze met een stevige kledingborstel. Eitjes van bedwantsen gaan dan over het algemeen binnen 48 uur dood, maar het kan geen kwaad om je kledingstukken nog iets langer in de vriezer te laten liggen.

3. Lades

Zorg ervoor dat je thuis ook de lades in kasten controleert. Denk aan je kledingkast, maar ook kastjes in de badkamer en keuken. Van je handdoeken en het beddengoed tot tafellakens en theedoeken; alles moet gewassen worden als je eenmaal wantsen hebt geconstateerd. Omdat bedwantsen zich graag in hoekjes en kieren verstoppen is het slim om de lades volledig uit de kasten te halen en alle randjes en hoekjes goed schoon te maken met een oude tandenborstel.

4. Achter schilderijen en het behang

Klinkt misschien een beetje gek, maar het is écht waar: bedwantsen kunnen zich zelfs achter schilderijen en het behang bevinden. Ze verstoppen zich achter en in lijsten, dus vergeet niet om deze goed schoon te schrobben om er zeker van te zijn dat er geen beestjes meer zijn.

5. In boeken

Ben jij een echte boekenwurm? Dan moet je boekenkast of boekenplank er helaas ook aan geloven. Bedwantsen verstoppen zich namelijk graag tussen de bladzijdes in boeken. Vooral (oude) boeken met een stoffen kaft verdienen extra aandacht. Zit er ruimte tussen de kaft en het bindwerk? Ga er dan even langs met een tandenborstel of stoker. Zuig tenslotte je boekenkast goed uit met de stofzuiger.

Bron: Apartment Therapy. Beeld: iStock.