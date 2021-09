5 tips om zo snel mogelijk van zilvervisjes af te komen

En dus willen we maar één ding: ze zo snel mogelijk de deur wijzen. Dat lijkt onmogelijk, maar met deze vijf tips wordt het een fluitje van een cent.

Spullen beschadigen

Zilvervisjes zien er onschadelijk uit, maar ze kunnen bacteriën verspreiden door je huis die ze meenemen uit de badkamer. Verder kunnen ze best schadelijk zijn voor je spullen. Zilvervisjes zijn namelijk dol op papierwerk, zoals boeken, schilderijen en je gloednieuwe Libelle. Snel aan de slag dus.

1. Vermijd vochtige plekken

James Norton van Fantastic Pest Control legt aan Good Housekeeping uit dat het belangrijk is om de favoriete plekjes van de zilvervisjes weg te halen. Zo zijn ze dol op vochtige plekken. Niet voor niets dat ze voornamelijk in de badkamer en kelder te vinden zijn. Zorg dat je je natte handdoeken dus niet in de badkamer laat hangen. Daarnaast is de kans groot dat de wasmand ook in de badkamer staat. Niet slim! Zet deze op je slaapkamer of washok en de beestjes verdwijnen als sneeuw voor de zon.

2. Houd etenswaren afgesloten

Bewaar alle etenswaren, zoals cornflakes, pasta, rijst, quinoa, suiker en eten voor dieren in afgesloten bakjes. Zilvervisjes zijn hier volgens experts namelijk gek op. En niemand wordt er blij van om 's ochtends een zwemmend zilvervisje tussen de melk en cornflakes te vinden...

3. Ruim papierwerk op

Zilvervisjes verstoppen zich graag in boeken, tijdschriften en papier. Mocht je dus verzamelwoede hebben als het om papierwerk gaat, wordt het misschien toch tijd om dit eens aan te pakken. Gooi zoveel mogelijk weg en stop de rest netjes in afgesloten boxen.

4. Strooi diatomeeënaarde

Uhh... wat? Ja, je leest het goed. Experts zweren bij diatomeeënaarde. Strooi wat van dit kruimelige, witte poeder op de plekken waar de beestjes vaak de kop opsteken (lees: boekenplanken, ladekasten, bureauladen, onder de gootsteen, zolder) en je kunt ze net zo snel weer vaarwel zeggen.

5. Een gesneden appel

Tot slot nog een huis- tuin en keukenmiddeltje: gebruik een doorgesneden appel in een open plastic zak. De reislustige beestjes komen op de appel af en gaan in het zakje zitten. Op het moment dat ze in de 'val' zitten, sluit je de zak en gooi je de appel inclusief zilvervisje buiten in de kliko.

