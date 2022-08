5X Een dit-wil-ik-dus-ook woonkeuken

Dit artikel is afkomstig uit vtwonen. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de tijdschriften op Libelle. Daar lees je hier meer over.

Riante woonkeuken in Breda

Caroline en Joost maakten in Breda van een boven- en benedenetage één groot familiehuis. Op de begane grond maakten drie hokkerige kamertjes plaats voor een riante woonkeuken met een XXL eettafel. In plaats van een kookeiland kwam er, parallel aan de eettafel, een gigantische houten keuken. Kijk binnen.

styling Frans Uyterlinde, fotografie Jansje Klazinga Beeld VT Wonen

Grachtenpand in Delft

Gerwin en Dennis hebben bij de verbouwing hun klassieke grachtenpand in Delft van alle gemakken voorzien. Ze sloopten het grootste deel van de muren, zodat de begane grond veranderde in een open ruimte waarin ze naar hartenlust kunnen koken, dineren en kletsen met vrienden. Neem een kijkje.

styling Marlies Does, fotografie Louis Lemaire/Inside Homepage Beeld VT Wonen

Familiehuis in Harderwijk

Zoals dit huis is er geen tweede. Alleen al omdat het eigenlijk twéé huizen zijn, identiek aan elkaar en verbonden met een grote glazen hal. Het ene huis stamt uit 1917 en het andere juist uit 2000. In het oude huis vind je de gezellige woonkeuken. Kijk mee in dit bijzondere huis

styling Frans Uyterlinde, fotografie Jansje Klazinga Beeld VT Wonen

Voormalige kleuterschool

De schoolbel klinkt er al lang niet meer, maar een vrolijke boel is het nog steeds in de verbouwde kleuterschool waar Ton en John wonen. Het pand uit 1894 heeft de monumentenstatus en was een bouwval toen ze het aantroffen. Nu is het een heerlijk ruim woonhuis met plek voor een riante tafel in de woonkeuken. Kijk je mee?

styling Sabine Burkunk (Buro Binnenhuis), fotografie Hans Mossel Beeld VT Wonen

Zuivelfabriek in Nijeveen

De fabrieksloft van Marieke en haar gezin is allesbehalve standaard. Omdat er beneden geen tussenmuren zijn, is er sfeer aangebracht met hoekjes. Door een verrijdbaar keukenblok te gebruiken als roomdivider is er een fijne woonkeuken ontstaan.

