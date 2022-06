6 tips om je huis koel te houden als ’t buiten snikheet is

Niets zo vervelend als een huis dat net zo warm is als de buitentemperatuur, wanneer je verkoeling zoekt.

Voorbereiding

Het begint allemaal met het treffen van een goede voorbereiding. Wanneer het een zinderend warme dag belooft te worden, is het van groot belang om daar rekening mee te houden. Om je huis koel te houden, kun je het best direct in de ochtend de zonwering naar beneden doen. Heb je geen zonwering? Dan volstaat het gordijn of luxaflex natuurlijk ook.

Tips

Als je de juiste voorbereiding hebt getroffen, is het ook belangrijk om de volgende punten nog in de gaten te houden. Op die manier kán het haast niet anders dan heerlijk verkoelend zijn in je huis. Zelfs als de temperaturen de pan uitrijzen en er sprake is van een hittegolf.

Je ramen tegen elkaar open zetten. Als je ramen hebt die aan tegenovergestelde kanten zitten, dan kun je ze open zetten zodat het lekker doorlucht. Anders is het beter om al je ramen dicht te laten, zodat je de koelte van je huis binnen laat. Elektrische apparaten vermijden. Deze geven namelijk ook warmte af. En een droger heb je echt niet nodig als 't buiten zo bloedheet is. Zet ook alle lampen zoveel mogelijk uit. Heb je een plat dak? Zet er een bak water op. Dit weerkaatst het zonlicht, waardoor er minder licht naar binnen schijnt. Vochtige doeken. Als het echt extreem warm wordt, probeer dan eens vochtige doeken aan de buitenkant voor de ramen te hangen. Vooral aan de kant waar de zon op staat. Maak ze een aantal keer per dag goed nat, voor de beste uitwerking. Klap een parasol open. Ook als je niet buiten zit, is een parasol handig. Klap hem open en zet hem voor je buitendeur en muren. Hierdoor warmen de muren niet op en houd je het binnen koeler.

Bron: Milieucentraal