7 tekenen dat je matras écht aan vervanging toe is

Om overdag goed te kunnen functioneren, is het belangrijk dat je goed slaapt. En één van de meest voorkomende oorzaken voor een slechte nachtrust is een slecht matras. Toch slapen veel mensen op een matras dat niet goed voor hun lijf is of al helemaal is versleten. Als jij onderstaande tekenen herkent, dan is dat ook bij jou het geval.

1. Hoe oud is jouw matras?

Ga eens na bij jezelf wanneer je je matras kocht. Is dat meer dan tien jaar geleden? Dan kun je meteen op zoek naar een nieuw matras. Na ongeveer zeven jaar is je matras namelijk al aan vervanging toe. En tien jaar op hetzelfde matras liggen is wel echt de max.

2. Slapen je armen of benen vaak?

Word je geregeld wakker met slapende ledematen? Dat is niet wat je denkt dat het is. Het lijkt heel natuurlijk dat je soms een slapende arm of slapend been krijgt als je in bed ligt, maar dat is lang niet altijd het geval. Dit kan er namelijk op wijzen dat je matras zijn beste tijd heeft gehad. Slapende lichaamsdelen duiden erop dat de vering in je matras niet meer goed is. En dus moet je op zoek naar een nieuwe.

3. Is het matras ingedeukt?

Als je matras deuken of zelfs één grote kuil in het midden heeft, dan hebben we nieuws voor je: die is niet goed meer voor je lijf. Dit betekent simpelweg dat je er te veel op hebt geslapen en dat het matras zijn vorm heeft verloren. Hij kan je lichaam nu niet meer optimaal ondersteunen en dus is je matras aan vervanging toe.

4. Wat gebeurt er als je erin duwt?

Om te testen of je matras nog genoeg vering heeft, kun je even met je hand op het matras drukken. Veert je matras niet meer terug? Dan is de vering eruit en kun je beter een nieuwe aanschaffen.

5. Is je matras vies?

Als je matras gele vlekken vertoont of een naar luchtje heeft, kun je je ook maar beter naar een beddenwinkel begeven. In een matras hopen zich door de jaren heen namelijk een boel vieze stofjes, bacteriën en lichaamssappen op en dat is nou niet echt bevorderend voor een ontspannen nachtrust.

6. Heb je slapeloze nachten?

Lig je continu wakker door je woelende partner? Ook dan is je matras aan vervanging toe. Een goed matras moet genoeg stabiliteit bieden om jou in slaap te houden terwijl je partner zich omdraait.

7. Heb je rugpijn?

Ook rugpijn is natuurlijk een goede indicator voor hoe goed je matras is. Je kussen en matras zijn heel erg bepalend voor je houding in de nacht. En als die niet goed is, voel je dat de volgende ochtend. Tijd om op zoek te gaan naar een nieuw matras dus!

Is jouw matras nog goed, maar kan hij wel een opfrisbeurt gebruiken? Met deze handige tip maak je je matras in een handomdraai schoon.

Bron: Rtl nieuws