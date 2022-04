Aan de slag met deze verrassende DIY ronde tafel

Dat ronde meubelvormen zo’n doorslaand succes zijn, begrijpen we wel. Ze geven alles wat recht, strak en hard is in huis een zacht randje. In dit geval het stoere betonlook blad. De voet van de tafel is al net zo’n sfeermaker, met die houten latten. Het see-through-effect geeft ’m iets luchtigs, terwijl ie toch echt superstevig is.

Ronde tafel

Dit heb je nodig:

basisgereedschap zoals meetlint, potlood, hamer, zaag

2x plaat MDF 18x1220x2440 mm

15x grenen schaaflat 20x9x2700 mm

vuren balk geschaafd 33x56x2100 mm

Bison konstruktie tix topspeed (310 ml)

Bison kit

circa 12 x spaanplaatschroef 4,5x70 mm

minstens 45 x plintnagel 1,4x25 mm

stokschroef 10x80 M10

inslagmoer 10x13 M10

vlakke speedboor 28 mm

verfbeugel soft touch 10-16 cm

Glitsa PT parketlak acryl mat (250 ml)

lakkwast fillpro 25 mm

schuurpapier voor excentrische schuurmachine, bv. 125 mm korrel 80

schuurpapier, of schuurblok fijn/middel 70x95 mm (alles via hornbach.nl)

Bison lijmkam nr. 1 (bullstore.nl)

ecoprimer (liter)

krijtverf kleur 135 Mushroom (liter)

beton ciré betonstuc kleur 07 Zand (kilo)

beton ciré primer € 21,95 (liter)

beton ciré coating 2K (0,5 liter)

RVS spackmes

betonlook kwast 3x7 cm

microvezel roller 10 cm (alles via betonlook.nl)

frees of (decoupeer)zaag

excentrische schuurmachine

Zo maak je de ronde tafel

Zaag uit de plaat MDF twee stukken van 300 mm breed en iets meer dan 450 mm lang. Markeer op 150 mm van beide zijkanten het midden en trek een rechte lijn. Markeer vanaf het uiteinde een afstand van 150 mm en teken vanuit dit punt een halve cirkel met een straal van 150 mm. Markeer vanaf het middelpunt nogmaals 150 mm langs de middellijn. Dit wordt het tweede middelpunt. Gebruik dit voor de tweede halve cirkel aan het andere uiteinde. Trek door beide middelpunten ook een lijn haaks op de middellijn. Zaag of frees de ovale vormen zo precies mogelijk uit. Maak vervolgens met vuren balkjes van 33x56 mm de binnenconstructie. Zaag twee balkjes van 334 mm, vier balkjes van 222 mm en vier balkjes van 150 mm. Lijm met sneldrogende constructielijm telkens 2 balkjes van 222 mm tussen twee balkjes van 150 mm, zodat raamwerken van 150x334 mm ontstaan. Schroef deze tussen de beide ovalen, precies op de plek van de gemaakte markeringen. Bevestig de beide balkjes van 334 mm aan de uiteinden van de ovaal, precies op de middellijn. Schuur of schaaf één kant van de balkjes iets rond af, zodat deze de ronding volgt, of plaats het balkje 1 mm van de rand. Zaag of snijd een strook buigtriplex van 5 mm dik (7 mm kan ook) op een breedte van 370 mm. Iets meer mag, je hebt dan wat marge en kunt het later gladschuren. De lengte wordt de omtrek van een cirkel met een diameter van 300 mm (942,48 mm als je het precies uitrekent) plus de twee rechte stukken van elk 150 mm. Totaal 1242,48 mm. Neem de maat gerust iets ruimer, je kunt het buigtriplex laten overlappen en met een scherp hobbymes doorsnijden zodat de kanten precies gelijk zijn. Markeer een haakse lijn over de zijkant van beide ovalen en het midden van één balkje van een zijframe. Smeer een beetje sneldrogende constructielijm op het balkje en de zijkant van de ovalen. Bevestig het buigtriplex precies langs de gemarkeerde lijn, fixeer het met een paar spijkertjes of nietjes en klem het stevig vast. Laat de lijm uitharden. Lijm daarna de rest vast, op het laatste stukje na. Rol daarbij het buigtriplex zo strak mogelijk rond de ovalen en gebruik weer spijkertjes of nietjes om te fixeren. Je kunt ook spanbanden gebruiken om de plaat grofweg op zijn plaats te houden en strak te trekken. Laat de uiteinden overlappen en snijd door beide lagen, zodat de kanten precies gelijkliggen. Lijm dan het laatste stukje ook vast. Schuur oneffenheden en eventuele splinters glad en behandel het buigtriplex met speciale primer voor betonstuc. De boven- en onderkant hoef je niet te doen. Smeer, als de primer droog is (na 24 uur), met een kwast, spaan of spackmes de eerste laag betonstuc tegen de kruk. Werk in een dunne laag met vegen in verschillende richtingen, afhankelijk van het gewenste effect. Schuur oneffenheden niet helemaal glad, een beetje structuur is niet erg. Smeer na nogmaals 24 uur drogen de tweede laag erop. Werk ook deze weer grof af, met verschillende vegen, maar probeer de vegen iets gladder te laten uitlopen zonder al te dikke klodders, tot je een mooi gevuld oppervlak hebt met een redelijk gladde maar toch oneffen textuur. Schuur de grote oneffenheden na het drogen glad met een excentrische schuurmachine en schuurschijven met korrel 80 of 120. Hierdoor ontstaat op de geschuurde stukken een nog duidelijker zichtbare structuur. Draag een stofmasker en schuur liefst buiten. Als je het oppervlak na het schuren behandelt met een beschermende coating (optioneel) zal deze structuur weer iets minder zichtbaar worden. Maak de bovenkant voor de kruk door grenen latten van 9x35 mm tegen elkaar te lijmen met houtlijm, zodat een massief houten blad van 35 mm dik ontstaat.

Let op: buigtriplex is er in twee varianten, een langsfineer en een dwarsfineer. Bij een dwarsfineer is de fineerrichting zo dat de plaat over de lange kant gebogen kan worden. Je hebt een lengte van ruim 1242 mm nodig, dus de plaat moet in de buigrichting minstens deze lengte hebben. Een plaat is 1220 m breed, dus dat is net te weinig. Als je de hele omtrek in één keer wilt doen heb je dus een plaat met dwarsfineer nodig, waarbij je de strook van 370 mm in de lengterichting afzaagt. Je kunt de plaat bij de houthandel op maat laten zagen of zelf zagen of met een scherp (stanley)mes langs een lange lineaal snijden.

Tip: voor een gevarieerd effect kun je er ook (zelf op maat 9x35 mm gezaagde) stukjes resthout van andere houtsoorten tussendoor gebruiken, bijvoorbeeld van eiken vloerplanken. Klem ze met lijmklemmen goed tegen elkaar, let op dat de latten onderling niet verschuiven. Je kunt ook voor een andere maat latten kiezen of bijvoorbeeld een stuk van een massief houten (keuken)werkblad gebruiken.

Fotografie: Sjoerd Eickmans. Styling:Janneke Peters. DIY: Jef van Tricht Beeld Libelle

