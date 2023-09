Behangen als een pro: zo voorkom je fouten

Wij vertellen je in dit stappenplan alles wat je moet weten over behangen, om te voorkomen dat je onherstelbare behangblunders maakt.

1. Testen & aanschaffen

Het lijkt voor de hand liggend, maar probeer eerst een staal op de muur voordat je een aantal rollen aanschaft. Probeer verschillende opties en plak behangstalen op de muren die je van kleur of print wilt voorzien. Zo krijg je een idee van de kleur en textuur in natuurlijk licht en kun je je behangkeuze maken.

Bij behang denk je al gauw aan een patroon of print, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Natuurlijk kan je met een kwast in de aanslag een effen kleur op de muur verven, maar ook behang is hiervoor een prima alternatief. Niet alleen qua kleur, ook qua materialen. Behoefte aan een serene sfeer zonder te veel poespas? De nieuwe behangtrends zijn vooral gefocust op natuurlijke materialen zoals linnen en een vleugje zijde. Resultaat? Toch kleur en textuur, maar dan in een subtiel jasje.

Het oog wil ook wat, maar kies voor behang dat makkelijk afneembaar is in een ruimte waar veel gebeurt, zoals een hal, keuken of langs de trap. Kies daar een behang dat tegen een stootje kan. Denk bijvoorbeeld aan een slijtvaste vinylafwerking met reliëfdetails die je makkelijk kunt afnemen. Wil je behang op de wand achter het aanrecht? Lak dat af met blanke lak om spetters te voorkomen.

Tip: Check bij de aanschaf van het behang of alle batchnummers hetzelfde zijn. Is dat niet het geval, dan kan er kleurverschil in de rollen zitten.

2. De muur gladmaken

Geen strak gestucte wand? Dan is het handig om de muur eerst te schuren met schuurpapier of een schuurmachine, om de korrel af te toppen. Behang de muur daarna met Renovlies, een soort grondpapier. Wanneer de korrelstructuur hier doorheen komt, kun je het nog wat bijschuren. Daarna kan het behang van je keuze over de inmiddels vlakke ondergrond worden aangebracht.

3. Eerste hulp bij scheuren

Met vulmiddel en een plamuurmes kun je de meeste gaten en scheuren wegwerken. Heb je te maken met een groot oppervlak? Kies er dan voor om je muur glad te maken met egaliseerpasta van bijvoorbeeld Albastine of MuurGlad. Tip: plaats een voorzetwand als je muur erg is beschadigd. Oneffenheden en beschadigingen pak je zo meteen aan. Bijkomend voordeel: je kunt de muur meteen goed isoleren en kabels wegwerken. Daarna kun je meteen aan de slag met behang.

4. Lijmen en behangen maar!

Strak gestucte muur klaar? Droog genoeg om te behangen? Behandel de muur eerst voor met behanglijm. Je maakt een portie aan en brengt het de dag voordat je wilt behangen aan op de wand. Zo krijg je minder zuiging van de wand.

Check welk type behang je koopt en hoe je het moet aanbrengen. In het algemeen zijn er drie manieren qua aanbrengen:

Het behang is al voorzien van lijm

Je brengt zelf lijm op de muur aan

Je brengt lijm op het behang aan

Heb je behang waar al lijm op zit? Dan hoef je dit vaak alleen te bevochtigen en je kunt direct aan de slag.

Tip: lijm de naden van de behangrol goed in, zodat er achteraf geen kieren ontstaan.

5. Afwerken

Merk je luchtbellen op tijdens het plakken? Strijk dan met een behangspatel over het behang, van binnen naar de buitenrand. Zo haal je ook meteen overtollige lijm onder het behang weg. Herhaal dit baan voor baan en snijd overtollig behang aan de boven-of onderkant weg.

Tip: doe dit pas als het behang droog is, dan is de kans op scheuren kleiner.

6. Verwijderen maar

Na een tijdje ben je misschien weer toe aan iets anders op de muur. Behang verwijderen is een koud kunstje met de volgende tips:

Het beste kun je het behang eerst goed nat maken met een plantenspuit, zodat het zacht wordt en makkelijk van de muur af komt. Is het behang gelakt? Maak dan eerst kleine gaatjes in de laklaag. Wanneer je het behang dan natspuit, komt het vocht ook goed onder de laklaag. Hiervoor zijn speciale apparaten die je kunt huren bij de bouwmarkt.

En als je dít door het water mengt, krijg je het er helemaal zó af.