Zaag of snijd een strook buigtriplex van 5 mm dik (7 mm kan ook) op een breedte van 370 mm. Iets meer mag, je hebt dan wat marge en kunt het later gladschuren. De lengte wordt de omtrek van een cirkel met een diameter van 300 mm (942,48 mm als je het precies uitrekent) plus de twee rechte stukken van elk 150 mm. Totaal 1242,48 mm. Neem de maat gerust iets ruimer, je kunt het buigtriplex laten overlappen en met een scherp hobbymes doorsnijden zodat de kanten precies gelijk zijn.



Let op: buigtriplex is er in twee varianten, een langsfineer en een dwarsfineer. Bij een dwarsfineer is de fineerrichting zo dat de plaat over de lange kant gebogen kan worden. Je hebt een lengte van ruim 1242 mm nodig, dus de plaat moet in de buigrichting minstens deze lengte hebben. Een plaat is 1220 m breed, dus dat is net te weinig. Als je de hele omtrek in één keer wilt doen heb je dus een plaat met dwarsfineer nodig, waarbij je de strook van 370 mm in de lengterichting afzaagt. Je kunt de plaat bij de houthandel op maat laten zagen of zelf zagen of met een scherp (stanley)mes langs een lange lineaal snijden.