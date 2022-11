Bij déze budgetketen koop je de viral gaande schoonmaakproducten van Fabulosa

Je scoort het voor een prikkie bij deze budgetketens.

Rennen en inslaan

Na de iconische schoonmaakproducten van The Pink Stuff en Scrub Daddy, ligt nu ook Fabulosa in de Nederlandse schappen. Tot voor kort was het alleen verkrijgbaar via webshops, maar tegenwoordig verkopen ze het bij Wibra en Big Bazaar. Rennen en inslaan!

Over Fabulosa

Fabulosa is een geconcentreerd schoonmaakmiddel dat een mengsel van oppervlakte-actieve stoffen en middelen bevat die vuil en aanslag van oppervlakken verwijderen en een langdurige glans geven. Ook de glasreinigers en stofreinigers van dit merk zijn erg populair. De producten zijn niet alleen geliefd omdat ze zo fijn schoonmaken, maar ook omdat ze lekker ruiken én er mooi uitzien.

De prijzen van Fabulosa-producten liggen tussen de € 1,99 en € 3,99.

Wanneer je gaat schoonmaken gebruik je al snel alles door elkaar. Bleek, allesreiniger, ammonia... Maar niet alle schoonmaakmiddelen gaan even goed samen. Sommige combinaties kunnen zelfs best gevaarlijk zijn. Bekijk in de video hieronder welke middelen je niet mag mixen:

Bron: Wibra