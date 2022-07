We vertellen je eerst wat het precies is en hoe je het gebruikt.

The Pink Stuff

Online gaan de laatste tijd veel video’s rond van mensen die zweren bij de reinigingspasta van het Britse merk Stardrops, ook wel ‘The Pink Stuff’ genoemd. Het schoonmaakmiddel bestaat voor 99% uit natuurlijke ingrediënten en is volledig vegan.

Reinigingspasta

The Pink Stuff is een roze reinigingspasta waarmee je van alles kunt schoonmaken: van tegels tot glazen en van schoenen tot fornuizen. Hierdoor is dit product ideaal voor het reinigen van pannen, glas, roest, gootstenen, keramische tegels, tuinmeubelen, boten, koper en nog veel meer.

Het gebruik van het product is simpel: je hoeft alleen beetje pasta aan te brengen op een natte spons of doek. Als je klaar bent met schrobben, spoel je de boel na met water. Simple as that.

Before and after

Het product wordt door schoonmaakbloggers en -influencers omschreven als een soort wondermiddel. En eerlijk: de voor- en na-filmpjes liegen er niet om.

Waar is The Pink Stuff te koop?

Een pot bevat 500 gram en varieert in prijs, afhankelijk van waar je het koopt. Zo betaal je er via Bol.com € 14,85 voor een 2-pack voor. Via Luxplus betaal je € 4,99 per pot. Maar het allergoedkoopst scoor je ’m nu bij de Action. Daar betaal je voor een pot van maar liefst 850 gram slechts € 2,95.

The Pink Stuff in de schappen van Action Beeld Libelle

