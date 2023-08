Borende buren? Tot zó laat mag je officieel klussen in huis

Het AD zette de (on)geschreven regels rondom een verbouwing op een rijtje.

Bestaan er regels omtrent klussen?

Geweldig natuurlijk, de plannen om te verbouwen met oog op een prachtig resultaat. Al is het minder leuk voor de buren die thuiswerken en/of ’s avonds na een lange dag willen uitrusten. Hoewel er geen wet bestaat over tot hoe laat je lawaai mag veroorzaken met klussen, hebben sommige gemeenten er iets over opgenomen in hun Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Die vind je terug op de website van jouw gemeente.

Fatsoen

In Utrecht mag je bijvoorbeeld klussen van maandag tot en met zaterdag, tussen 7.00 uur ’s ochtends en 19.00 uur ’s avonds. Op zondag moet je het gereedschap laten liggen. Sommige andere gemeenten hanteren geen vaste dagen en tijden, al laat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aan het AD weten dat er wel algemene fatsoensregels gelden.

Na 22.00 uur ’s avonds klussen is bijvoorbeeld not done. En in het weekend begin je bij voorkeur wat later dan doordeweeks en leg je je gereedschap ook eerder neer.

Onderlinge acceptatie

Net als bij een feestje of bij het draaien van harde muziek is het áltijd netjes om de buren van tevoren in te lichten over je plannen. Ga bijvoorbeeld even langs of stop een briefje in de brievenbus. Verder komt veel aan op de onderlinge acceptatie en bereidheid om rekening met elkaar te houden. Daarover kun je natuurlijk altijd samen afspraken maken.

Bron: AD