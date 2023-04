‘Brandweer, wij hebben een hond’-sticker kan het leven van jouw huisdier redden

Met deze sticker op je deur stel je de brandweer op de hoogte van de dieren in huis. De brandweer heeft een eed afgelegd om mens én dier te beschermen. Dankzij deze waarschuwing kan dus ook jouw furry friend worden gered.

Verschillende soorten huisdierenstickers

Je hebt verschillende varianten. Pet resque verkoopt een water- en uv-bestendig exemplaar waarbij je met watervaste stift kunt invullen wat voor en hoeveel dieren jij hebt. De sticker van Red mijn huisdier wordt per dier verkocht en deze geeft ook aan hoeveel huisdieren je van dit soort hebt. Ook deze sticker is water- en uv-bestendig en reflecteert in het donker.

Plak de sticker op je deur, raam of gevel, zodat de hulpdiensten precies weten hoeveel dieren in de woning zijn.

Help je huisdier uit de brand

Als er brand uitbreekt, kan het even duren voordat de brandweer er is. Volgens Brandweer.nl laten veel baasjes de binnendeuren open, omdat ze bang zijn dat hun huisdier anders vast komt te zitten bij een brand. Maar dit is juist geen goed idee. “Daardoor kan het vuur zich extra snel verspreiden. Een deur kan wel twintig minuten een brand tegenhouden. Sluit daarom de deuren en bespreek van te voren wie de huisdieren redt”, is te lezen op Brandweer.nl

Bron: Margriet, Brandweer.nl